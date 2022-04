El otro día, comentaba un médico del Hospital “Álvaro Cunqueiro” y decía que estaba realmente asustado por el aumento de depresiones en adolescentes y la mayoría con intentos de suicidio, si intentan suicidarse, es porque ya no quieren seguir sufriendo, no pueden más.

Y yo creo que también puede ser un “Grito” pidiendo “Ayuda”.

¿Cuál es la manera, me pregunto? ¿Cuál sería la forma más acertada? A mí personalmente se me ocurre un cambio radical de la sociedad.

De esta sociedad, que hemos construido entre todos y que está claro, que nos está llevando a la desintegración total.

Creo que sería “La Ayuda” en toda regla.

Estos adolescentes, con sensibilidad a flor de piel, rechazan como la mayoría, esta forma de vida, no consiguen entender, que nos estemos juzgando unos a otros, que las envidias estén aflorando, y sean cada vez más visibles, que los “Odios” estén, funcionan, en definitiva el absoluto o casi “Desprecio al ser Humano”.

Algunos de estos adolescentes que conozco, por cercanía a sus familias, no pueden entender, que las “Diferencias” entre unos y otros no sean siempre una fuente de riqueza y que nadie es igual a nadie.

Hablando de todo esto, no quiero olvidarme, de un artículo que leí, de una excelente profesional en “Bioética”, que decía que los seres humanos, nacemos y vivimos en grupo y que todos necesitamos no solo contacto y reciprocidad, si no también cuidado y amor, y que era una locura que la sociedad fomentase todo lo contrario y que estaba muy apoyada por autores de su misma talla.

Yo creo que si la reflexión, la hacemos entre todos, sería lo realmente acertado y ser también muy conscientes que vivimos en el siglo XXI, y que la “Cordura” que es el “Sentido Común” vuelva a nuestras vidas.