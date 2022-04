Tivo lugar na cidade de Doha o sorteo de grupos do Mundial de Qatar que se celebrará a finais deste ano. Máis aló dos emparellamentos, a Federación Española de Fútbol debe decidir en que bando xogar esta competición: se no dos equipos como Alemaña, Noruega, Bélxica ou Suecia que mostraron a súa preocupación polos dereitos humanos no país anfitrión; ou na que estamos agora: a dos que actúan coma se nada pasara aquí, ou mellor dito alí, en Qatar.

Pero si que pasou. Este Mundial representa un dos cumios do blanqueamento deportivo, esa estratexia pola que moitos gobernos ocultan as atrocidades que se cometen nos seus países organizando grandes eventos deportivos ou patrocinando, ou mesmo comprando, grandes equipos: pero a realidade é moi cruel: máis de 6.500 traballadores de países como India, Nepal ou Bangladesh terían perdido a vida, principalmente na construción de estadios e outras obras relacionadas co Mundial, segundo The Guardian. Traxedia que Qatar se nega a recoñecer así como a causa destas mortes, deixando ás familias dos falecidos sen reparación algunha.

Coñecemos as datas e os estadios onde se xogará o fútbol, pero non o número de persoas que perderon a vida para construílas. Qatar, un dos países máis ricos do mundo, decidiu non ofrecer ningunha compensación ás familias dos migrantes falecidos nas súas obras faraónicas.

En lugar de recoñecer que neste partido gaña quen máis cartos pon enriba da mesa, a FIFA xustifica a decisión de celebrar o Mundial en países como Qatar, porque iso axuda a mellorar as condicións de vida do país que os acolle.

Pero o certo é que o Mundial de 2022 seguramente será lembrado como o Mundial da vergoña. E non só será responsabilidade das autoridades cataríes. A FIFA, como entidade organizadora, tamén xoga un papel: ten o deber de velar polo respecto dos dereitos humanos no contexto dos preparativos e da realización da competición.

E esta responsabilidade esténdese ás federacións nacionais. Algúns xa deron un paso adiante. Outros, como os españois, seguen poñendo de perfil. Nos últimos anos, Amnistía Internacional solicitou reiteradamente á Federación Española que faga unha declaración pública a favor dos dereitos humanos en Qatar. De momento, silencio. Haberá que ver se nos próximos meses a entidade que dirixe Luis Rubiales fai polo menos un xesto e, máis aló dos resultados, no próximo campionato podemos seguir sentindo orgullo pola Roja.

* Responsable Área de Coordinación Amnistía Internacional