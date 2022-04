As alcaldesas de Bloque son unhas ousadas. Queren “feminizar” o urbanismo ao mesmo tempo que rexeitan o que deseñan os homes, de costas a elas.

Na xuntanza en Domaio a véspera do Día Internacional da Muller, tamén manifestan, segundo a crónica do FARO do Morrazo, que o seu “proxecto político” é mellor porque posúen “unha visión máis igualitaria” que a dos homes. Así que se sitúan na seguinte fase da igualdade cando, de forma obxectiva, as mulleres só superan aos homes pola súa propia natureza, en que poden ser nais.

Confeso que non o entendo. Se cadra, padezo de “micromachismo”, a pesar de que celebro, e moito, os avances das mulleres na sociedade. Disto falaron na parroquia de Moaña na reunión que convocou a rexedora, Leticia Santos, o 7 de marzo. Asistiu medio cento de mulleres do BNG con cargos públicos, entre elas seis alcaldesas, incluída a anfitrioa: Sandra González (Tomiño), Ánxela Fernández ( O Rosal), Cristina Fernández (Ponteareas), Cristina Cid (Allariz), Beatriz Bascoy (Moeche).

Aínda que ausente Ana Pontón por enfermidade, participaron outros cargos do partido: Goretti Sanmartín, coordinadora da executiva, e a deputada Noa Presas. Con este espírito case discriminatorio das nacionalistas que demostraron en Domaio, corren o risco de cometer algo parecido ao machismo dos homes coas mulleres, só que ao revés. Supoño que lles influíu a euforia dese día.