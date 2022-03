Todos estamos horrorizados con lo que está pasando en Ucrania y demonizamos a Putin y lo estamos convirtiendo en el señor más odiado del mundo mundial. Pero en todo este gran conflicto hay que profundizar el por qué hemos llegado a esto.

Al caer el muro de Berlín, las cosas han cambiado sustancialmente en Europa, no olvidemos que la OTAN fue creada para contrarrestar el Imperio y su afán de expansión de Rusia.

Con la caída del comunismo en Rusia, la nueva Rusia perdía un 30% de su territorio y un 40% de su PIB. Era el momento de que Europa se acercase a la nueva Rusia y anunciase un posible acuerdo y unión con Europa, tendríamos una Europa más fuerte frente a una China que cada vez es más poderosa. Hemos tenido mala suerte con los últimos líderes norteamericanos, primero un Donald Trump, un exaltado que fue siempre un peligro y un Biden que coge la presidencia del gran país EEUU muy mayor y con muy poca capacidad para poner orden en sus país y en sus aliados.

Mi paisano redondelano Ignacio Ramonet, actual director de Le Monde Diplomatique en español y una de las más importantes cabezas de la izquierda europea, nos hace unas importantes reflexiones sobre el por qué de la locura de Putin.

Ucrania tiene dos regiones de su territorio con aspiraciones secesionistas, allí se habla el ruso y el Gobierno ucraniano lleva muchos años bombardeando estas dos regiones ocasionando miles de muertos entre la población civil.

Putin que en su alma lleva las ansias de recuperar parte de los territorios que se perdieron ha movilizado 133.000 hombres armados hasta los dientes en las fronteras de Ucrania.

Ucrania es el granero de Rusia y de Europa y todo este conflicto está teniendo consecuencias muy graves para Europa. A Alemania el gas argelino le cuesta el 40% más caro que el que compra a Rusia. Alemania está entrando en recesión y no olvidemos que Alemania es la gran locomotora de Europa.

Habrá varios países europeos que entrarán en quiebra técnica y España será uno de ellos, nos esperan a los españoles años duros, los cuarenta años de bienestar han pasado y hay que saber administrar con sabiduría y oficio los años duros que nos esperan y naturalmente el señor Sánchez no es el más apropiado para este momento y ahí que es necesario que Alberto Núñez Feijoo coja el toro por los cuernos para esta travesía por el desierto.

Hay un refrán antiguo que dice que no hay mal que por bien no venga, nos quejamos que las nuevas generaciones no son los recios y austeros que hemos sido nosotros, es verdad. Las nuevas generaciones vivirán años de dificultades y vivirán en años de no bienestar.

Rusia lo lógico es que se adueñe de gran parte de Ucrania, los ucranianos no podrán vencer al poderoso ejército ruso.

Las cosas están así, después de la pandemia nos viene la invasión de Ucrania por el todopoderoso ejército ruso. Putin enseña sus cartas, sus misiles navegan a cinco Machs, cinco veces más rápidos que los misiles americanos y europeos.

Pero la Europa democrática sabe muchas de desgracias y dificultades, el siglo pasado hubo dos guerras mundiales y en caso de España una terrible guerra civil.

Ahora nos queda rezar y que en Europa salgan líderes que hagan frente a estas dificultades y también habrá oportunidades para volver a una Europa más fuerte. De toda esta crisis Alemania ha dicho que se armará hasta los dientes y los demás países seguirán su ejemplo, esto quiere decir que habrá menos dinero para las necesidades sociales. Esta guerra está durando más de lo que pensaba Putin, los ucranianos están siendo más bravos y patriotas de lo que se esperaba y las ayudas de armamento por parte de Europa están haciendo su efecto, se han entregado hasta quince mil misiles que cada uno de ellos puede ser lanzado por un solo soldado ucraniano y que están destrozando los gigantes tanques rusos.

La asfixia económica que el mundo entero le está haciendo a Rusia ha debilitado el rublo que cada vez vale menos y Rusia no tiene con qué pagar cualquier compra al exterior, la quiebra de Rusia es inminente Zelenski, este joven presidente se está ganando la admiración de todos los Parlamentos del mundo incluido los EEUU.

Zelenski es consciente que a Putin hay que darle una salida y con una alocución por televisión ucraniana ha dicho que Ucrania renuncia a entrar en la OTAN, el diálogo se ha abierto y está evitando que Putin desesperado apriete el botón de la muerte, con una guerra nuclear a escala mundial.

Mi impresión es que al final Ucrania se dividirá en dos partes, una del este afín a Rusia y otra del Oeste afín a Occidente.

Tenemos que seguir rezando y que Dios nos proteja pues parece que la paz empieza nunca.

* Miembro Club 55