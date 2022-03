Pablo pensa na nova boneca que lle mercou a Xiana mentres sube o aparello. Comprouna en Saint John, Terranova. Soña que xoga con Xiana. Porque os mariñeiros tamén son poetas de sal e vento. O Villa de Pitanxo escora entre ondas de seis, sete e ata oito metros. Estamos na Cova do Inferno para os canadienses. O inverno en Terranova é un campo de morte salgada. A 250 millas náuticas de calquer aceno de vida. Nun mar embravecido e cheo de norte. Porque o frío é morte. Parálise celular. E a auga do caladoiro NAFO está a tres graos baixo cero. Xa é medianoite en Terranova. Pablo sube o aparello. Soña esperto. O barco perde estabilidade pola proa. Un golpe de mar tumba e afunde o Pitanxo para sempre. Non lles da tempo a poñerse os traxes de supervivencia. Auga xeada. Ondas de salitre de oito metros de morte. Nunha lancha salvavidas aparecen tres superviventes e nove mortos. Nin rastro do barco. Nin rastro de Pablo. So unha boneca de peluche flotando no océano. Cantos mariñeiros mais teñen que morrer conxelados? Cantas vidas mais cercenadas por un golpe de mar? Cantas familias mais mutiladas? Todos somos responsables . Porque aceptamos que para ter peixe no prato, alguén se ten que xogar a vida. Cantos políticos se preocupan da saude dos mariñeiros e as súas familias? Eu de ti, recordaría o Villa de Pitanxo no próximo bacalao de Nadal.