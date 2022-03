A veces me pregunto si las personas importantes de la historia se reconocían a sí mismas como tal o si simplemente contemplaban su existencia como cualquier otro ser humano normal. Y digo normal sin tener ni idea de lo que ese concepto supone. Ni creo que lo tenga en algún momento. El otro día encontré en el fondo del cajón del salón mis viejas gafas de sol. Eran unas Carrera color rosa que mi padre me había regalado cuando apenas tenía 10 años. Luego me las puse y me saqué un par de fotos creyéndome Gloria Steinem. Quizás sean ella y Joan Didion las mujeres cuyo trabajo me ha inspirado más a lo largo de mi vida. Y digo esto con apenas 20 años, así que cuando lea estas líneas en una década probablemente todo haya cambiado. O quizás no. Quién sabe.

Gloria Steinem no fue a la escuela cuando era pequeña. Su padre subía a toda la familia en el coche y conducía sin rumbo bajo las palabras de “viajar es la mejor educación. La única educación real”. Y cuando en una entrevista le respondió a la gran Emma Watson que todo aquello la había formado para su vida como activista, puse en práctica las sabias palabras de mi madre: “el tiempo pone cada cosa en su sitio”. Sin embargo, cuando en mi cabeza todo parecía estar ordenado y haber cobrado sentido como si hubiese sufrido un viaje astral hacia el entendimiento, entonces me di cuenta de que la divagación sobre mis referentes no tendría nada que ver con la de cualquier otra persona. Ni siquiera con la de mis padres. Y vivimos bajo el mismo techo. Mucho menos con la de aquellos que siguen y alaban las palabras de astutos líderes que, poseedores del don de la retórica, prefieren armas de metal. Supongo que sus referentes poco tienen que ver con Gloria Steinem o Joan Didion. Quizás se acerquen mucho más a las perversas mentes que no hace mucho tiempo trataron de imponer su visión de la misma forma. El caso es que, sin pronunciar su nombre, se puede admitir que es importante para la historia. Y probablemente también lo será para todos aquellos que vean en él un referente al que seguir y elogiar. Referentes. Qué movida. Quizás cuando el padre de Gloria Steinem decía aquellas palabras tenía la certeza de que sus actos llevarían a su hija a cambiar la historia. Para bien. Me pregunto si lo mismo ocurriría en el caso contrario.