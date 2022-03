El domingo día 20 de febrero se realizó una quedada ciclista con más de 800 participantes con salida y llegada a Vigo que utilizaba preferentemente la Senda da Auga, que incluye a varios concellos, entre ellos Vigo y Redondela, por donde discurre también en parte de ella el camino de Santiago. Como bien indica el nombre, la Senda del Agua es lugar para practicar senderismo y, de hecho, muchísimos ciudadanos de los concellos de Vigo y Redondela lo utilizan de forma habitual durante todos los días de la semana desde horas bien tempranas.

Ese domingo, cuando realizaba mi paseo matinal iniciado en el lugar de As Pedriñas en Trasmañó y, habiendo llegado a la altura de Cedeira, escuché ruido de motos a mis espaldas y cuál es mi sorpresa que dichas motos circulaban a una velocidad elevada para dicho lugar seguido de un número elevado de ciclistas que les precedían y ocupando la totalidad del sendero.

Pasado el primer susto inicial, a continuación siguen llegando más grupos de ciclistas agrupados y también a velocidad considerable. Se avisaban entre sí de mi presencia, teniendo algunos de ellos que frenar para evitar atropellarme.

Quiero indicar que mi marcha la realizaba al borde izquierdo del sendero para dejar libre la parte del centro a la derecha de la marca de los ciclistas. Aún así, he sido golpeado en tres ocasiones por ciclistas que evidentemente incumplían un mínimo de prudencia al circular por un sendero.

Ninguno de los que me golpearon se paró a preguntar si me había pasado algo, únicamente ante mis quejas pedían perdón en marcha. Esto ocurrió en el trayecto que va desde la subida de Cedeira a Trasmañó, hasta el mirador que está en San Esteban de Negros, donde di la vuelta hasta la zona de mi partida. Durante todo este recorrido no encontré a nadie de la organización del evento que controlase lo que estaba sucediendo. Al llegar a la altura de Cedeira me encontré con un vehículo de Protección Civil que cerraba dicha prueba al que paré y le indiqué lo que me había sucedido. La respuesta que me dieron es que se lo comunicarían a la organización del evento.

A partir de aquí me hago las siguientes preguntas:

¿Cómo es posible que se realice una prueba de este tipo, circulando por un sendero a alta velocidad, sin el mínimo control de seguridad para las personas que utilizamos el sendero de forma habitual? ¿Cómo es posible que las autoridades autoricen esta prueba, con únicamente un vehículo de Protección Civil cerrando la marcha con una participación tan numerosa? ¿Cómo es posible que en el cruce del camino en Cedeira con la carreta a la hora que pasó la cabeza de la prueba, no había ningún control en la carretera para evitar cualquier accidente teniendo en cuenta que por allí circulan vehículos? Si había una persona cuando yo hice el regreso por el mismo sendero, ¿dónde está la solidaridad de los ciclistas con los senderistas, que reclaman para ellos las imprudencias que a veces sufren por parte de los conductores de algunos vehículos?