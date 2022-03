Esta carta está dedicada a mi gran padre, Mariano Marcos Abalo, autor del célebre Conxuro de la Queimada, maestro queimador. Querido papá, en este día tan triste, te digo con orgullo y admiración que has sido un marido ejemplar y con mucho amor hacia tu querida mujer, un padre maravilloso que me ha enseñado educación y sobre todo esa complicidad que teníamos entre los dos, ese apoyo en todos mis proyectos... Como abuelo has sido maravilloso, cariñoso con tus nietos Javier y Paula; como suegro y también con mi marido. Ahora ya no estás entre nosotros, te echaremos mucho de menos, tu bondad y sencillez, tu gran humor, esa admiración que tus amigos te tenían, ese darlo todo sin esperar nada a cambio, tus búhos, tu conxuro, tu colección de piedras, tus gaitas… ¡Qué feliz eras viendo a todo el mundo recibir tus obras. Seguro que cuando llegues al cielo San Pedro te abrirá la puerta y te dirá: “Mariano haznos una queimada”. Y desde allí estarás viendo a tus nietos, cómo van evolucionando, como estarás presente el resto de nuestras vidas. Así que, papá, aquí queda tu legado para toda la vida. Te fuiste tranquilo y en paz, se fue mi segunda piel, te querremos toda la vida que nos queda por vivir. ¡¡¡¡¡ADIÓS, PAPÁ!!!!