Es muy difícil que un empresario sea al mismo tiempo emprendedor y buen gestor.

Ocurre lo mismo en un político, que sea un buen político y un buen gestor.

La coincidencia de las dos cualidades lleva al empresario o al político al éxito.

Hemos padecido en estos días un tsunami en el Partido Popular. No dio la talla y su primer error fue depositar todo su quehacer en su secretario general, el murciano Teodoro García Egea.

Cuando un presidente es mayor se acepta un secretario general con edad media, esto quiere decir que posee cierta experiencia, y así delegue en el secretario general una gran parte de su actuación diaria.

Al señor Casado, un gran relaciones públicas, le faltaba liderazgo para llevar a buen puerto la nave del Partido Popular y ser una verdadera alternativa a este Gobierno socialista-comunista del señor Sánchez.

Se confundió el señor Casado al consentir que su secretario general espiase y enredase a Isabel Díaz Ayuso que es uno de los grandes activos del Partido Popular.

Los trapos sucios, si es que los hay, se lavan en casa y esto no fue así.

Ante este tsunami del Partido Popular, los barones del PP han pedido al señor Feijóo, que lleva muchos años ganando por mayoría absoluta, que dé el paso a Madrid y lidere el partido.

Por fin el señor Feijóo ha dicho que sí y será la esperanza de millones de votantes del PP para ver la luz al final del túnel.

Recuerdo hace algunos años cuando el señor Feijóo fue nombrado presidente de la Xunta, hablé con el cartero que venía a nuestra empresa a traer el correo y yo vacilándole le dije: “Estará contento con el nombramiento del señor Feijóo como presidente de la Xunta” y me dijo: “El señor Feijóo nos devolvió la dignidad y el estímulo que habíamos perdido en Correos. Me habló estupendamente de Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo es un político con gran bagaje cuando fue responsable de Correos y de Sanidad.

Tenemos un inconveniente que no puede ser portavoz del PP por no ser diputado en el Parlamento español, tendrá que elegir a un buen parlamentario que se enfrente al señor Sánchez que anda a la deriva, la última es reciente: primero no ayudar con armamento a Ucrania y después ha dicho que sí porque la mayoría de los presidentes europeos no dudaron desde el principio en decir que si a este apoyo armamentístico.

Estoy seguro que Alberto Núñez Feijóo es la persona idónea para desbancar a este Sánchez que miente más que habla.

Galicia puede quedar tranquila. El señor Feijóo se preocupó de tener muy buena gente a su lado, de toda solvencia. Alfonso Rueda como futuro presidente y Francisco Conde como vicepresidente y responsable de asuntos económicos.

*Miembro Club 55