Hoxe reivindicamos o valor das loitas feministas no mundo pola dignidade, a igualdade e a non discriminación. E queremos extender a voz das mulleres afgás, que arriscan, de manifestarse, a súa integridade física e expoñéranse a penas de cárcere.

Hoxe irmanamos o dereito á protesta das mulleres que en Afganistán esixen aos talibán estudar, traballar e participar na vida política para reconstruir o seu país, co das mulleres que aquí, en España, reclaman rematar cos asasinatos machistas, co das mulleres que en Polonia reividican o dereito ao aborto, co das mullerres que en México din “basta xa” aos feminicidios e coas mulleres de Ucraína víctimas da barbarie da guerra e con tantas outras loitas das mulleres que fan un mundo mellor.