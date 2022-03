Desde fai anos, despois de oficializar as nosas linguas vernáculas, estamos a discutir o súa importancia, o seu uso. No noso Estado moitos temos o privilexio de nacer con outra lingua ademais do castelán. Os cataláns, vascos e nós os galegos, cadansúa lingua nai.

Iso supón unha riqueza que debemos valorar sempre, pois está demostrado que ó nacer o uso desa lingua materna é básico para a aprendizaxe das demais. É triste ver ás veces o que está a pasar co noso galego, cando os pais sendo galegos fálanlles o castelán ós fillos. Iso vai contra natura, parece algo así como renunciar a unha maternidade.

O problema que temos co uso do galego ben de antigo. Xa os Reis Católicos nos empezaron a impoñer o castelán. Os tempos foron pasando, despois nos corenta anos de ditadura non se podía usar. Os que estudamos nesa época non podiamos falalo nas colexios nin escribilo.

Todo isto ben dado pola ignorancia e a ansia de poder dos que nos gobernan desa maneira. É máis fácil controlar a liberdade de expresión cunha lingua só, digo eu..., porque non se pode entender esa forma tan probe de facer política.

Así nos foron educando para que tiveramos complexo a hora de expresarnos en galego. Nas aldeas eramos felices coa nosa fala, pero cando iamos a vila chamábannos “baturros”. A moitos de nos, que daquela xa tiñamos un carreira, dábannos a risa e o mesmo tempo pena, pois quen nos chamaba así non tiñan nin estudos primarios. A ignorancia é moi atrevida.

É unha mágoa que certos políticos da Xunta, aínda que naceran na aldea, non se esforcen por falar ben a nosa lingua. Non ten vergoña en dicir nos seus discursos: todavía, primaveira, quenes..., e o uso constante dos tempos compostos, que na nosa lingua non existen.

Sexamos fillos agradecidos. Usemos a nosa lingua nai, filla do latín, irmá do castelán, do catalán, do francés, do italiano...