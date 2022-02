Decía o sabio aquelo de “sempre que pasa igual acontece o mesmo”. O domingo 23 de xaneiro participei, ao igual que o veño facendo todos os domingos dende o mes de marzal do pasado ano 2021, no programa “Con Vós” da Radio Amplitude da Arxentina; e nesta ocasión elexín como tema a situación que estaba a vivir Ucrania. Decíalles aos ouvintes de alén do mar e da Galicia territorial: “Quixera comezar esta miña intervención botando man da Declaración de Principios do Partido Galeguista aprobado na I Asambleia celebrada en Pontevedra os días 5 e 6 de Nadal de 1931, e que nun dos seus apartados dí:

–Galicia, célula de Universalidade, anti-imperialismo, federalismo, federalismo internacional, pacifismo.

A boa fé que eu milito e militarei mentras viva nesa mesma formación política, pero a opinión que lles vou a trasladar é a título persoal e intransferible, ainda que estou seguro que compartida por moit@s irmáns galeguistas de alá e de acá. Reafirmome na libre elección que tén Ucrania para poder elexir e escoller libremente, ao igual que calquer outro pobo de Europa e do mundo, o seu destiño. Por conseguinte, estou a favor do anti-imperialismo veña de onde veña, neste caso de Rusia, que non está disposta a que Ucrania sexa quen de escoller o seu propio camiño cara onde queira

Pacifismo. Por suposto que son e promovo o pacifismo. Creo e defendo profundamente a paz e a solidaridade entre as persoas e os pobos do mundo; pero... cómo debe de reaccionar un pobo que se considera pacifista diante dunha agresión doutro pobo que o asoballa e non lle permite ser el mesmo e incluso está disposto a usar a forza?

Pois meus benqueridos e prezados ouvintes, baixo o meu punto de vista e partindo da miña profunda convicción anti-imperialista e pacifista, o que deberíamos facer o resto dos pobos sería o axudar ao pobo oprimido e amenazado de Ucrania. E posto que o Estado Español forma parte da Organización do Tratado Norte (OTAN), temos a obriga de participar xunto aos demais pobos que conforman o citado tratado, da decisión que tomen ao respecto. Ao tempo que se fai completamente necesario e imprescindible facer valer todos os argumentos habidos e por haber por medio da palabra, para acadar unha solución que evite un enfrentamento bélico”.

Hoxe un mes máis tarde da emisión do citado programa de radio, Rusia ten invadido Ucrania, e os demais pobos do mundo asistimos impasibles diante dunha situación bélica “incomprensible” e se ningún tipo de “raciocinio”. Cómo é posible que os demais pobos non reaccionemos conxuntamente e ao unísono, para porlle freno a unha actuación dictatorial desta magnitude.

Só agardo e desexo, estou seguro que tamén calquera persoa de ben, que non volva acontecer o que nos aconteceu en España en xullo de 1936, no que unha parte do exército levantouse en armas contra o goberno lexítimo da República, elexido democraticamente polo pobo español. A historia ensinounos que o golpe de estado propiciado, entre outros, polo xeneral Franco e apoiado por Hitler e Benito Musolini, e a guerra de España, foi o campo de probas para as estratexias militares dos exércitos alemán e italiano, que meses despois usarán na II Guerra Mundial. En España libróuse a primeira das batallas da II Guerra Mundial. Oxalá a historia non se repita coa invasión de Ucrania! Demos un paso adiante e axudemos aos nosos irmáns ucranianos!