Mi hija me pregunta si está muy lejos Ucrania y la guerra. Y yo le digo que sí. Mi hija me pregunta si pueden llegar los misiles. Y yo le digo que no. Mi hija me pregunta si todos los días hay guerra en África. Y yo le digo que no. Mi hija me pregunta si está muy lejos África y el hambre. Y yo le digo que sí. Mi hija me pregunta si se puede limpiar toda la contaminación del mar. Y yo le digo que sí. Mi hija me pregunta si el agua del océano se va a comer las casas. Y yo le digo que no. Mi hija me pregunta si puede desaparecer la Amazonía. Y yo le digo que no. Mi hija me pregunta si habrá incendios el próximo verano. Y yo le digo que no. Mi hija me pregunta si es fácil cruzar el Estrecho. Y yo le digo que sí. Mi hija me pregunta si es malo ser migrante. Y yo le digo que no. Mi hija me pregunta si algún día se acabará la pobreza. Y yo le digo que sí. Mi hija me pregunta también si algún día se acabará toda la basura y los contenedores. Y yo le digo que sí. Mi hija me pregunta si podrá ser pintora de profesión. Y yo le digo que sí. Mi hija me pregunta por qué lo sé todo. Y yo le digo que no sé.