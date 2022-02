Salud mental. Un asunto en boga desde hace algo más de un año. La preocupación por el bienestar psicológico es propia de una sociedad avanzada que trata de reducir el sufrimiento neto de sus ciudadanos. Pero quizás la inercia emocional de la reivindicación hace que esta a veces tome caminos equivocados o irracionales.

En este sentido, últimamente parece que ir al psicólogo es la solución a todos los males. “Pues tío, vete a terapia”. Facilísimo. En mi opinión, la terapia es un recurso útil y necesario, aunque no del todo deseable. Me explico con un ejemplo: si tuvieses un amigo que se cae todas las mañanas por las escaleras, no le recomendarías visitar al traumatólogo a menudo, sino que antes de eso le invitarías a coger el ascensor, instalar unas bandas antideslizantes, o incluso te ofrecerías a ayudarle hasta que consiguiese bajar correctamente.

Comparto la visión de la necesidad urgente de dotar al sistema de salud público de los recursos necesarios para atender tantos trastornos psicológicos como haga falta. Y al mismo tiempo, no creo que la solución al problema a largo plazo sea que todos vayamos a terapia. Hay que dar un par de pasos hacia atrás y preguntarse qué causa el deterioro de la salud mental. Soledad, precariedad, pérdidas, traumas y presiones de la vida diaria, por citar algunos.

Parece entonces que una buena estrategia debe atacar al problema por tres flancos. En primer lugar, generando mejores condiciones materiales que atajen la cuestión en su origen. Lo evidente: acceso a la vivienda, estabilidad laboral, conciliación familiar, etc.

En segundo lugar, educando en el autoconocimiento, introspección y desarrollo espiritual en cualquiera de sus formas. Eliminar la pereza espiritual de la que hablaba Unamuno.

Por último, comúnmente pasado por alto, fomentando la creación de lazos sociales no mediados por el mercado ni por el Estado, esto es, familia, amigos cercanos y pareja. Redes en las que caer, frenos al individualismo rampante.

En definitiva, si el amigo patoso tuviese dinero para construir un ascensor, conociese sus limitaciones, o tuviese un hombro en el que apoyarse, no tendría que ir a urgencias y atiborrarse a analgésicos todos los días, eso sí, si no le queda otra, es imprescindible que haya alguien para atenderle.