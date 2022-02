El amanecer surge después de terminar la noche.

Llevamos dos años de pandemia y han sido como dos años de noche. Y parece que por fin amanece y volveremos a hacer vida normal o casi normal.

Pero estos dos años de noche y pandemia nos deben hacer reflexionar.

Cuando, el 8 de marzo de 2020, el Gobierno socialista-comunista presidido por el señor Sánchez consintió la famosa manifestación de feministas, gais y otras variedades, sabían que el COVID-19 estaba ya en Europa y que no deberían haber autorizado esta protesta poniendo en peligro la salud de los ciudadanos con sus contagios y posteriores muertes.

El ser humano ha nacido para la libertad y, por tanto, necesita manifestarse y reunirse. Y esto solo puede prohibirse en casos muy excepcionales.

De estos años excepcionales debemos de sacar varias conclusiones. Rapidez con la que se ha descubierto una vacuna para atajar este virus, cosa que indica el grado de madurez conseguido a estas alturas del siglo XXI.

Históricamente hemos logrado éxitos en la lucha contra la lepra, el gripe, el tifus y otras muchas epidemias; y no debemos olvidar aquella famosa mala gripe española que realmente empezó en Francia.

Otra cosa importante a tener en cuenta es que esta epidemia ha costado cantidad de vidas humanas y estábamos horrorizados y angustiados.

Es necesario llegar a la conclusión de que tenemos que convivir con todos estos males y que lo más ortodoxo es que todos nos vacunemos.

Hay gente que se empeña en no vacunarse. Yo respeto todas las opiniones. Pero mi experiencia personal es que, hace años, yo siempre tenía que guardar cama unos días por la gripe. Hace más de veinte años que me vacuno de la gripe y no volví a tener problemas de constipados ni catarros.

Tenemos la mejor sanidad del mundo y lo único que tenemos que pedir a nuestro Gobierno socialista comunista es que tenga un poco de sentido, que no gaste más de lo que ingrese, pues si no hace esto tendríamos pan para hoy y hambre para mañana. Todos coincidimos en que el señor Sánchez se está quemando solo. El fiasco que se formó en la votación de la reforma laboral, capitaneado por Yolanda Díaz, fue un verdadero esperpento.

Yo creo que el desgaste del señor Sánchez es consecuencia de que algunos opinan que miente mas que habla.

Hay que ser realista: estos dos años de pandemia nos están pasando factura y, aparte de las numerosas muertes que hubo, ha provocado la desaparición de más del 30% de pequeños y medianos negocios, que son en definitiva los que crean empleo.

El tiempo nos apremia y hace falta poner en orden este país tan fantástico que se llama España. La gente no quiere ni separatistas ni desunión, esto solo le interesa a algunos políticos de Cataluña y País Vasco.

Que este amanecer que se avecina nos sirva para poner en orden este país. Que Dios nos proteja y pongamos mucho “sentidiño”.

*Miembro Club 55