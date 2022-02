Uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país llamado España es el desempleo, sobre todo en la gente joven.

Somos el país de Europa en el que este problema está más agudizado.

La solución está en hacer bien varias reformas; si las hacemos este paro quedará reducido a cifras normales.

La educación tiene dos vertientes importantes: una, los conocimientos teóricos y prácticos para poder ejercer bien tu profesión; y la dos, quizás más importante, es que el alumno adquiera un hábito de trabajo que le predisponga para llegar a metas insospechadas.

El hábito de trabajo le llevará a que un alumno de inteligencia normal consiga notas de aprobados, notables y algún sobresaliente y el alumno de más inteligencia conseguirá sobresalientes y alguna matrícula de honor.

Sin este hábito de trabajo podrá pasar del Bachillerato, pero cuando llegue a la universidad o cuando estudie Ingeniería o Arquitectura fracasará, porque la exigencia es grande y hace falta emplearse a fondo.

La experiencia de mi vida me lo ha confirmado... cuántos compañeros brillantes en el Bachillerato no fueron capaces de triunfar en la universidad.

Estamos en una sociedad en continuo cambio. Las reformas son necesarias, pero lo que sí es cierto es que el problema del paro no lo va a resolver el Estado. En los países comunistas no existe paro, pero la productividad es tan baja que no pueden competir con los países democráticos y competitivos y esto fue el motivo del fracaso del comunismo en Rusia en su día.

Los países que siguen con régimen comunista como Venezuela, Bolivia, Cuba, etc., van al precipicio, todos quieren huir hacia el progreso y la libertad.

En estos días se está hablando de las reformas y sobre todo de la reforma laboral. Cuidadito con lo que se hace.

No olvidemos que el noventa por ciento del empleo se debe a la empresa privada, hay que dar todas las facilidades posibles para crear empresas y con ello el empleo.

Me diréis que hay abusos con la temporalidad del empleo, pero para eso está la inspección de trabajo, a la que corresponde corregir estos posibles desmadres.

No olvidemos que cuando se hunde una empresa la mayoría de las veces se hunde su empresa y su patrimonio, el banco no te presta un euro sin firmas personales.

El Estado tiene que velar por muchas cosas, pero ayudar a los emprendedores con rebajas de cotizaciones y de impuestos en los primeros años a fin de hacer mas fácil el ser emprendedores en este país.

Los desafíos son múltiples. El que un joven no encuentre trabajo es una gran tragedia: tiene que sentirse útil y verse con dignidad.

Como decimos en Galicia: actuemos con “sentidiño”, el sentido común tan necesario para hacer las cosas bien.

El día 31 de enero, día de S. Juan Bosco, Trece TV retransmitió una entrevista de Toni Nadal, entrenador durante muchos años de su sobrino Rafael, que no tiene desperdicio y dijo: “Mi sobrino Rafa aparte de tener unas aptitudes idóneas hemos conseguido que adquiera una disciplina y una actitud que le ha llevado al triunfo, su máxima fue sacrificio y disciplina y este es el secreto para triunfar en la vida”.

