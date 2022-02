A idea do eterno retorno é misteriosa, e con ela Nietzsche deixou perplexos aos demais filósofos: pensar que algunha vez se teña que repetir todo tal como o vivimos agora, e que incluso esa repetición se teña que perpetuar ata o infinito.

O simple feito de imaxinar esta realidade crea en nós unha sensación de vertixe. Non obstante, a incerteza ante a transcendencia de cada acción permítenos ser partícipes do gran soño que é a vida, porque incluso na máis absoluta perdición seguimos tendo a fe que nos guía cara a esa flor que nace no abismo da esperanza, ese amor por conquistar unha liberdade que non coñecemos.

O ser humano é un heroe tráxico en busca do sentido da vida, un explorador perdido na frondosa selva das exaltacións, un loitador de causas nobres que só coñece a derrota. En resumidas contas, un ente incomprendido que non cesa ante as adversidades, aínda que continúe recibindo golpes de toda índole. É grande na exacta medida en que, tras fracasar, tras ser vencido e humillado, decide perseverar, a pesar de todo e de todos. Moitas veces, a base de expectativas intenta cambiar as particularidades da natureza, destruíndo o seu fogar. Malia todo, é coñecedor de que a diferencia é unha luz que emana da súa alma, aí é onde reside o seu poder emancipador. Simplemente é unha soidade en convivencia, e a vida é o que acontece mentres pensa nela.

Atrevámonos a vivir!