A gran celebración da a recentemente aprobada Reforma Laboral causou euforia entre os membros do actual Goberno de Coalición , sinceramente non entendo a que vén tanta alegría xa que en realidade segue sendo a mesma que aprobou o Partido Popular, na práctica non cambiou nada . É máis, cando se negocia calquera cousa que afecte á clase obreira , o máis lóxico é que haxa un tira e afrouxa entre a patronal e os sindicatos, con todo aquí xa de antemán uns e outros estaban de acordo en todo, algo cheira mal . É obvio que aquilo de imos sacar a Reforma Laboral cousa que repetiron ata a saciedade tanto os Socialistas como Unidas Podemos, non foi máis que unha de tantas promesas que se adoitan facer para a galería, algo normal en todas as campañas electorais , facer promesas a propósito de que non se van a cumprir. O importante é sacar votos e coller unha cadeira de brazos no Parlamento ou Senado, e a vivir que son dous días. Todos vimos como o bloque da investidura rompeuse por ese motivo e a sra. ministra de Traballo non conseguiu facer cambiar de parecer os partidos e socios de investidura de opinión a pesar de estar ata última hora tentándoo, o máis patético foi o desprezo que fixo a Cidadáns , que con todo grazas a estes puido aprobarse esta nova reforma que é a mesma practicamente que xa estaba en vigor.

Aquí o único que saíu gañando foi Pedro Sánchez que lle sacou o protagonismo á sra. Yolanda Díaz, xa que non desprezou ningún voto . Ao final foi aprobado por erro, de verdade que os señores deputados para unha cousa que teñen que facer pulsar un botón , ata iso fan mal? un exemplo máis da clase da incompetencia que está instalada nas nosas institucións. Para rematar , o que non entendo aínda é por que o Partido Popular non votou a favor da mesma, se é a súa , e polo que se ve vai seguir aí , polos séculos dos séculos...