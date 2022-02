No sé. Si me preguntasen ahora mismo sobre su definición no podría ser clara al respecto. Supongo que tiene algo que ver con la verdad. Con la certeza. Tampoco creo necesario buscarlo porque eso implicaría cientos de definiciones técnicas que ni siquiera se acercan a la raíz del concepto. No, reformulo. Quizás sí se acerquen a su origen, pero no a la realidad que conlleva.

Creo que escribo sobre ello porque hace una semana mi padre me la mencionó. Me dijo directamente que debía ser honesta conmigo misma y con mi situación. Entendía lo que decía, pero no comprendía lo que realmente quería decir. Tampoco creo que lo haga ahora. Joan Didion explicó que escribía para poder comprender mejor la realidad. Quizás yo esté haciendo lo mismo.

Parece que está de moda narrar las duras experiencias que conllevan los problemas de salud mental. Lo digo porque hasta hace dos años decir que tenías ansiedad en una sala abarrotada de gente era el equivalente al “pásame la sal” en una comida familiar.

No digo que esté mal, solo digo que quizás no se tiene lo suficientemente en cuenta el nivel de honestidad que conlleva realizar tal acto para la persona que lo lleva a cabo. Sin ir más lejos, hace un par de horas leí un emocionante relato en Twitter sobre la ansiedad y la depresión que casi me deja al borde de las lágrimas. Y cuando Didion comentaba que “las cosas que le pasaban a los demás también me podían pasar a mí”, tuve exactamente la misma sensación que cuando mi padre me intentaba explicar hace una semana que quizás era hora de ser honesta.

No creo que el hecho de que “Euphoria” sea una de las series más aplaudidas de la última década sea un misterio. Al fin y al cabo, es un relato real sobre una pandemia silenciada. Las palabras de Rue Bennett me tocaron el alma cuando las escuché por primera vez. “Las vicisitudes de intentar mear deprimida” , se llamaba el capítulo. Por si queréis verlo después de leer esto. Citaría a Sócrates cuando dijo lo de “solo sé que no sé nada”, pero sé lo que se siente cuando te ahogas e intentas mantener la cabeza a flote mientras el resto del mundo sigue girando a toda velocidad. Es como sacarse la costra de una herida y que vuelva a sangrar cada día. Es como sentirlo todo sin sentir nada.

Así que, dejemos de contribuir a acallar a una pandemia silenciada y alcemos la voz en nombre de la honestidad.