Un dos conceptos máis ambiguos da ciencia política é o populismo. Desde a súa orixe, converteuse nun caixón de xastre onde poñer todo o que non encaixa no pensamento tradicional nunha época que xa non é líquida senón mais ben gaseosa. Todo obxecto político non identificado, desde o chavismo venezolano a Trump pasando por Podemos ou o M5E, acaba sendo tachado de populista.

A súa natura proteiforme representa un óbice para o desenvolvemento das diferentes aproximacións teóricas. Hai quen o define como unha estratexia política utilizada por uns líderes carismáticos para conseguir o poder. Non obstante, o enfoque que máis éxito ten é o de Cas Mudde, segundo o cal o populismo é unha ideoloxía delgada, que considera que a sociedade está dividida en dous campos homoxéneos e antagónicos, o pobo puro fronte á elite corrupta, e que sostén que a política debe ser a expresión da vontade xeral da cidadanía. Cal é a utilidade dunha categoría tan ampla que abarca desde Vox, Podemos ou o sandinismo, ata Le Pen ou Evo Morales? Quizá o populismo sexa un procedemento retórico, e non unha ideoloxía, no que se exalta as virtudes “naturais” do pobo para mobilizar ás masas contra o sistema. Un adxectivo que quere parecerse a un substantivo. Ao mellor estamos empregando un termo que non di nada e pensamos que di todo.