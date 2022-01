Fai tempo escribín un artigo máis que se titulaba “o falar non ten cancelas”. Cando se din cousas sen ter coñecemento de causa non se fai máis que confundir a xente e poñela no mundo da mentira. Iso pode ata provocar un dano social que con malas intencións pode ser aproveitado por certos políticos de poucas miras que pode rondar na mesquindade.

Os que procedemos do rural porque nacemos nel e medramos vendo a realidade da nosa agricultura e gandería creo que podemos dicir algo na procura de buscar a verdade.

Fai moitos anos non había granxas. Toda gandería era extensiva, ata as galiñas andaban soltas. As vacas durmían nas cortes estradas co que rozabamos nos montes. Así facían o esterco que logo se sacaba para ás terras onde se enterraba co arado. Isto tiña dúas grandes vantaxes: unha, que ó limpar os montes non ardían, e outra que as terras así estercadas se enriquecían sen contaminar.

Diante da revolta do que está a pasar polas palabras do ministro de Consumo me parece xusto atoparlle razón. Está claro que non podemos volver ó arado romano, nin a gandería de subsistencia, pero o abuso das grandes granxas non é bo para os humanos nin para os animais. Debemos protexer a gandería extensiva porque é de calidade, limpa e sa. Non estou en contra daquelas granxas que polo seu tamaño e coidado poden ser viables. Se algunhas desas granxas producen purín hai que reciclalo, coa biomasa do monte pódese facer composto para non botalo á terra líquido. Penso que todos debemos estar dispostos a protexer o noso medio, a nosa saúde. Sen iso non hai calidade de vida, non nos enganemos.