Me quedé impactada al leer a un “médico geriatra” diciendo el maltrato que están sufriendo las personas mayores por parte de sus familias. ¡Qué vergüenza!, a dónde hemos llegado.

Creo que vivir como se está viviendo nos está llevando a la desintegración total y absoluta del ser humano. Yo lo que veo es que desde hace unas décadas algunos seres humanos, es como si les dijese: “Hay que hacer daño al precio que sea, hay que sacar lo peor de cada uno de nosotros, si seguís nuestras indicaciones seréis premiados”. Bueno, es lo que yo veo en general, a lo mejor no soy muy exacta, pero sí parecido a lo que acabo de exponer.

"Resulta verdaderamente indignante que tengamos que padecer la “forma” de vida de unas “minorías”"

Son muchos los daños colaterales que estamos padeciendo demasiadas personas frente a “minorías” con “desmesurada ambición” y la verdad, me resulta verdaderamente indignante que tengamos que padecer la “forma” de vida de unas “minorías”, es realmente injusto y bastante desesperante. Nos han avisado con una pandemia hace más de un año, con muertes por doquier, ucis, entubamientos, etc. Estamos en un punto casi de epidemia como el cólera, la poliomielitis. Hemos sido vacunados todos como si fuésemos ganado. A muchas personas la vacuna les derivó a patologías que no tenían. No todo el mundo tuvo suerte y todo esto tenemos que sufrirlo y padecerlo unos y otros. Somos mayoría los que no queremos esta manera de vivir pero es que por lo visto las “minorías”, me comentaron, no se ponen de acuerdo.

Yo no puedo entender que en algunas formas de vida se haya retrocedido de la forma que se hizo, porque está claro que la Edad Media se quedó al lado de la Edad Antigua, pero no cerca de nuestro siglo XXI, y yo lo que veo es que determinadas personas se están organizando en “plan castas”, siendo siempre minoría, lo cual a mí, personalmente, me parece bastante penoso y totalmente ridículo.

"Lo único que nos diferencia a unos de otros es el propio comportamiento de tu vida"

¿A dónde vamos? Bajo mi punto de vista, lo único que nos diferencia a unos de otros es el propio comportamiento de tu vida, y la vida solo puede vivirse dentro de la “dignidad” o sin ella.

¿A dónde nos lleva este estilo de vida? Pues, por ejemplo, a un aumento de malos tratos a personas mayores que no se pueden defender, a un aumento de suicidios en adolescentes que crece y crece y que cada vez va en aumento. Esto no se puede consentir y no deja de estar en nuestras conciencias, ya que es un auténtico horror.

Volviendo a la vida, vivida en la “dignidad” y refiriéndome al rey emérito, que se halla escapado como lo hizo, me parece un espanto y también que tenga grandes fortunas en paraísos fiscales. Esto no se puede consentir, ya que se supone que siendo un jefe de Estado tiene que tener y llevar una vida íntegra e intachable y devolviendo al momento cualquier regalo que se le haga. El emérito lo que hizo fue todo lo contrario. Esto es intolerable y no se puede consentir bajo ningún concepto. Aparte a sus novias les fue regalando cifras millonarias y si no llega a ser por una de ellas que lo denunció y por el comisario Villarejo, que también se pronunció, ninguno de todos nosotros nos hubiésemos enterado de nada. Es realmente vergonzoso. Todo esto después de 40 años es con lo que nos hemos encontrado, y ¿en dónde está la dignidad? No aparece por ninguna parte. Yo como ciudadana española me siento traicionada, estafada y avergonzada.