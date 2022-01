Un novo ano máis a situación de atención primaria segue sendo preocupante.

O xornal do día 5 de xaneiro falaba de que se suprimen as consultas programadas, coa excepción dos pacientes urxentes ou aqueles con COVID, ata o dia 10 de xaneiro. Os profesionais están desbordados, chegando a atender a setenta pacientes diarios. A crise do coronavirus tan só agravou a crise sanitaria que se viña producindo anos antes coa falta de persoal e de recursos. Dende fai anos véñense producindo manifestacións nas que se reclama unha solución a estes problemas. Ningunha destas movilizacións conseguiu dar un xiro de cento oitenta grados á situación sanitaria. O dia 5 de xaneiro, o Sergas saca un comunicado a través dos medios de comunicación no que fala de contratar médicos xubilados para desconxestionar á atención primaria. O motivo desta proposta din que é debido a que non hai médicos nin enfermeiras nas listas de contratación. A cidadanía, toda a cidadanía ten dereito a que lle den explicacións de por que non contratan a médicos e enfermeiras en situación activa. Non é certo que non existan médicos e enfermeiras nas listas. A idea central está en reforzar a sanidade pública con médicos, enfemeiras, auxiliares e celadores en lugar de traballadores xubilados de forma puntual.