Nestas últimas tres semanas, sobre todo o hemisferio Norte pode disfrutar como todolos anos das dúas chuvias de estralas fugaces máis importantes do ano. Non, as Perseidas ou Bágoas de san Lourenzo de agosto non son as máis importantes, pero si as más famosas.

Durante a noite do 13 ó 14 de decembro, mellor cando o amencer estase achegando, é o máximo das Xemínidas. E durante a noite do 3 ó 4 de xaneiro, pouco antes da festa de Reis, ocorre a chuvia das Cuadrántidas, considerada a maior e máis espectacular chuvia de estrelas de todo o ano.

O problema é que estamos en Vigo, ou moi preto de Vigo, e iso conleva dous problemas importantes.

O primeiro é que coma casi sempre ocorre nesta época do ano, e máis en Galicia, está o ceo totalmente nublado e chovendo.

Polo momento é imposible para todos nos poder ve-las estrelas cando está o ceo totalmente cuberto, e por iso mesmo a chuvia de estrelas de agosto é tan famosa, porque o ceo despexado permite disfrutar dun espectáculo único.

O segundo problema é algo máis recente, propio da nosa civilización actual. Refírome, por suposto, á contaminación lumínica. Apenas hai comentarios ou noticias sobre este tipo de contaminación, a pesares de ser unha das máis evidentes. Tan só hai que saír pola noite para decatarse da cantidade de luces que iluminan alí por donde pasamos, xa moi poucos lugares quedan totalmente escuros nos que se poida disfrutar dun bonito ceo nocturno.

E agora en Vigo ocorre algo incluso peor. Unha das cousas que máis afectan da contaminación lumínica é o alcance que ten, non afecta unicamente á zona onde está iluminada, senón que a bastante distancia segue sendo igual de nociva, tanto para o medio ambiente, como para calquera outra actividade nocturna. E agora, por obra e gracia do señor alcalde e as luces do Nadal, tan concentradas están nunha pequena área da cidade, que incluso impide ve-la maioria das estrelas, xa non hai maneira de que as próximas xeracións aprendan a recoñece-las constelacións.

É por iso que as dúas maiores chuvias de estrelas serán esquecidas nun futuro próximo, a menos que un se poida desplazar ata Castela (non, as Illas Cíes non son un bo lugar, por moito que presuman dende a alcaldía).

E todo para beneficiar a unha pequena zona da cidade, pero todo isto haberá tempo para fala.