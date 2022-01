Os momentos de crises son aqueles onde o vello non termina de marcharse e o novo non termina de chegar, situación que propicia o caldo de cultivo óptimo para que xurdan os monstros. Entre esta especie infame hai certos arquitectos do terror que adoptan a entropía do odio como identidade propia.

A selva da barbarie está comezando a corromper os valores morais e éticos das sociedades racionais, contaminándoas polos detractores da democracia. Estes depredadores famélicos aliméntanse de marxinados do sistema e de escravos da insensatez. Os sátrapas que dirixen a estas hordas de esbirros son diversos, destacando Richard Spencer, uns dos artífices da alt-right, que é un conxunto heteroxéneo de supremacistas brancos, antisemitas e filonazis, os cales pastorean ás masas enfurecidas con discursos antiestablishment, empregando as fake news e a incorrección política contra o que denominan como marxismo cultural. Dentro deste universo das dereitas alternativas existen diferentes tendencias ideolóxicas, tales como a Ilustración escura, o paleolibertarismo, o ecofascismo ou o etnonacionalismo. Todas estas mutacións permiten que o virus se propague a un ritmo vertixinoso polo espectro social, tendo como pedra angular un culto exacerbado polo líder e unha percepción distorsionada da realidade. Omitir as verdades non é outra cousa que unha variedade refinada da mentira, polo que os guerreiros e as guerreiras da xustiza social temos como deber curar esta enfermidade antes de que ela acabe connosco.