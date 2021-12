Esas pocas personas que conoces desde pequeño y siempre tendrás presente en el corazón. Esas poquísimas personas con las que has compartido vida adolescente y cuya amistad se ha perpetuado hasta el final.

Aquellas y aquellos, que sientes haber tenido la suerte de conocer, son muy pocas, muy pocos.

Recuerdo tu risa y tu sonrisa, tu actitud siempre afable y abierta...

Recuerdo también, con cariño, las tardes de Supertramp con tus primos en tu casa, en la sala donde estaba el piano que a veces investigaba por su mágica sonoridad...

Pero, sobre todo, y con especial cariño, te recuerdo a ti, con la sonrisa eternizada y esa actitud “amable” con la que nos has conquistado a todos los que hemos tenido la suerte de haberte conocido (no me cansaré de decirlo); la fortuna de apreciar la cara más hermosa del ser humano: la bondad, la empatía, la entrega infinita y siempre desinteresada.

Te hiciste médico. ¿Cómo no, si es una profesión cuya esencia es aliviar y ayudar a los demás a superar sus males e infortunios?

Estoy seguro de que esa fue la motivación por la que elegiste una profesión con la que te has ganado el cariño y respeto de todos tus pacientes, de tus compañeros...

Te has enfrentado a un enemigo invencible y te ha arrebatado la vida; a los demás les ha robado tu viva presencia en sus corazones; a los más cercanos el sentido de la existencia en su cara más injusta. Porque es imposible asimilar que les pasen cosas así a personas como tú.

Un fuerte abrazo de todos los que te quieren, que somos todos los que te hemos conocido e, inevitablemente, te hemos cogido cariño, y lamentamos sinceramente tu pérdida... Un fuerte abrazo a los que te han tenido cerca y ahora viven el inmenso vacío que has dejado en sus vidas...

Un fuerte abrazo para ti, querido amigo.