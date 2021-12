Entre la tercera dosis de vacunación contra el COVID, el volcán sin erupciones, comidas, cenas de trabajo… Y el 20 de noviembre se dio el pistoletazo de salida a la Navidad con el encendido de luces en Vigo. Cierto que Abel Caballero va ganando seguidores a nivel nacional e internacional. Hasta el punto de que estando fuera te encuentras ingleses hablando de Vigo. Una forma de sentir la tierra cerca, cuando estás lejos. Pero yendo al meollo de la cuestión. Hablo de un alcalde que mantiene el tipo frente a cualquier comentario. Ahí va despuntando frente a toda España, con arte de buen gallego, sin miedo a pronunciar en inglés lo que haga falta. Puede que digan que no tenemos una pronunciación ideal del inglés, pero reconozco y admiro el valor de expresarse sin miedo al qué dirán… Puede que tenga algo que muchos buscan, que otros tantos odien, pero hizo algo que pocos podrán hacer, iluminar la ciudad en plena escalada de precios.

Cierto que hay muchas cosas por hacer. No debemos olvidar los que pasan y pasarán frío en estas fechas especiales. Es importante que tengan algo que llevarse a la boca, que puedan dormir caliente…Cierto que para eso están los comedores sociales, albergues... Y en los cuales espero verte “Superalcalde”, poniéndote un delantal y sirviendo comidas, que te sientes y escuches a esas personas…Esto haría ver que tiene corazón, aplomo para luchar, no solo por las luces de Navidad, sino también por el que no tiene nada.

Podemos clasificarlo de alcalde bombero-torero que se apunta a un baile sin complejos o lo que se preste. Muchos pueden reírse de él, pero también les digo que no hay alcalde con más arte. Ni la Ayuso le hace sombra, habiendo paseado por New York. No olvidemos que detrás de este hombre campechano, existe uno culto que es doctor en Ciencias Económicas por las Universidades de Santiago de Compostela y Cambridge, máster en Economía y que ejerció su labor docente en diversas universidades españolas y europeas. Entre los diversos cargos que tuvo, destacar el de ministro de Transportes, Comunicaciones y Turismo de España. Se puede decir que es uno de los alcaldes más conocidos de España, jugando con la sencillez, carisma e inteligencia de saber tener la ciudad en el top ten del candelero una vez más. Ahora rompiendo una lanza por el alcalde más molón de España. Me gustaría verlo por esos comedores sociales y albergues estando cerca de los más necesitados estas navidades. Ahora le pregunto: ¿Acepta el reto?