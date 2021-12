Cada día que pasa teño máis claro que os que nos representan no Congreso non teñen vergoña.

Mentres os que están no Executivo pásanlle a pelota ás CC AA, para que cada unha faga e tome as medidas oportunas no tema da pandemia, a Sra. Isabel Rodríguez di que deberían esperar e coordinarse co Goberno Central , así de está forma actuar todas as CC AA, xuntas... En que quedamos, entón?

En fin, cambiando de tema, ver como o Sr. Casado perde os nervios e desgástase falando moito e non dicindo máis que auténticas barbaridades, o único que consegue é alimentar á ultra dereita, seguramente, é o que máis dano está a facer ao Partido Popular, xa desgastado, e que o señor Casado, imaxino que sen darse conta, está ao afundir aínda máis. E isto si que é grave.

Con todo, Sánchez tampouco está cómodo co seu socio, xa que, todos saben o que se xogan, ou senón que llo pregunten á Sra. Montero e a todos , todas e todes os que forman parte do seu gabinete de asesores. Váiselles a acabar o vivir do conto. En resumo, e xa sen entrar en todos o que seguen chupando do bote, sobre todo ERC, por medio do Sr. Rufián que é o que máis tallada saca, para dicir daquela España róubanos, a Sánchez só quédalle baixarse os...