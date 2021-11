Hay un refrán que reza: “No se puede vender la piel del oso antes de haberlo cazado”. Pues bien, esto es lo que le está pasando al presidente Sánchez con los fondos europeos. Porque ha proyectado para el año 2022 unos presupuestos, que suponen uno gasto superior al ingreso que se prevé recaudar, sirviéndose para compensar este desajuste de los 12.000 millones que espera recibir de los fondos europeos. Pero a la vista de las distintas partidas que se contemplan en estos presupuestos, me temo que se están incumpliendo las condiciones que esta alta Institución (UE) nos ha impuesto como condición para otorgar dichas ayudas.

Por otra parte, resulta a todas luces lamentable e indignante, que el gobierno para conseguir los apoyos y sacar adelante los presupuestos, se rinde a las exigencias de sus dirigentes, prometiendo negociar, para complacerlos en todas sus reivindicaciones. En fin, todo un despropósito y discriminación con el resto de partidos políticos y CC AA, que no les han dado su apoyo. Ante estas circunstancias, yo me pregunto, que pasaría si todas las provincias españolas contaran con un partido como “Teruel existe” y le apoyaran en los presupuestos, también a todos ellos favorecería en sus demandas. En una palabra, tenemos un gobierno, que en su arrogancia e incompetencia, nos presenta unos presupuestos en los que, y como si el dinero fuera suyo, favorece a sus amigos y subvenciona a los jóvenes, en lugar de apoyar a los empresarios, verdaderos generadores de empleo, porque no nos olvidemos, solamente mediante el trabajo, se saldrá de esta crisis económica en que estamos inmersos.