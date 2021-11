Después de dos años sin pisar estas tierras, he vuelto a sentirme un poco más viva. Galicia ha sido paz y ha sido tregua para mi. Galicia ha sido mi hogar cuando el resto del mundo era guerra. Y pasen los años que pasen, siempre me hará sentir como en casa. Echaba de menos despertarme con los cristales empañados y ver salir el sol entre la niebla por las mañanas. Echaba de menos los días fríos y lluviosos (los de verdad) y los arcoíris que se dibujan en el cielo entre los montes. Y es que Galicia es de los pocos sitios que, para mi, sigue manteniendo su esencia pura. Todavía no ha sido grave y negativamente perjudicada por el ser humano y el nuevo mundo de la digitalización. Por eso, os pido a todos los gallegos que valoréis vuestras tierras y sigáis manteniendo ese carácter puro, sencillo y profundo de Galicia. Y a ti, Galicia, gracias por ser siempre hogar.