Vivo con vistas a la plaza de Portugal hace unos años. Había un botellón ruidoso los viernes y sábados, pero todo era bastante suave y solo se hizo un poco más ruidoso durante las fiestas y Nochevieja. Desde el final de las restricciones del COVID, ¡ya no es amigable! Creo que la gente que no vive en la zona de los botellónes no tiene ni idea de lo mal que se ha puesto la situación. Todos los fines de semana el ruido es terrible toda la noche. Gritaban y tocaban música con un ritmo de bajo muy fuerte.

Gritar rítmicamente en voz alta al unísono también es una actividad favorita de la multitud y va y viene en oleadas. Podemos llamar a la Policía, pero normalmente unos 20 minutos después de que los agentes se vayan, todo vuelve a empezar. ¿Te imaginas lo que es no dormir NUNCA por la noche durante dos o tres días cada fin de semana? No puedo entender por qué es aceptable que los residentes de la zona sean intimidados mentalmente por un grupo de adolescentes borrachos cada fin de semana. ¿Por qué los adultos que deberían tener el control de esta situación como los padres de los niños, la Policía, los trabajadores sociales y el gobierno local permiten que esta situación se salga de control? ¿Cuánto más grave debe ser este problema antes de que se haga algo? Los problemas de salud física y mental que estos adolescentes ebrios enfrentarán en el futuro serán sin duda enormes. ¿Por qué la Policía no multa a los niños o sus padres por su vandalismo? Se ha permitido el grafiti en edificios de propiedad privada y en las hermosas farolas antiguas de la ciudad. Este comportamiento se consideraría anarquía y sería punible en cualquier otro país. Los limpiadores del Ayuntamiento llegan temprano por la mañana, cuando aún sigue el botellón, y limpian la basura y la gran cantidad de plásticos que los niños han dejado en el parque, ¡como si las “hadas de la limpieza” hubieran hecho una visita! Una vez más, los niños no están obligados a asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Si hacen un lío, deberían limpiarlo. ¿Por qué a estos adolescentes se les permite hacer de la vida de los vecinos de la plaza de Portugal y otras zonas de botellón en Vigo una miseria absoluta cada fin de semana?