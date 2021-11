No dia 28 de outubro de 2021, Jesús foi-se-nos para o Além, tam querido por muitos companheiros das três universidades galegas, nomeadamente a de Santiago. Foi umha das figuras mais importantes nos campos da Morfologia Lexical e História da Língua Espanhola na Europa, na segunda metade do século XX e primeiras décadas do XXI. Há várias décadas trabalhou eficazmente para a criaçom da RETEM (“Red Temática Española de Morfología”), junto com outros dous eminentes fundadores, Soledad Varela Ortega e Fernando Lázaro Mora.

Licenciado em Filologia Românica em 1970 e Doutor em 1976, pola Universidade de Santiago. Dirigiu numerosos trabalhos e teses de doutoramento (entre outras as dos Professores da Universidade de Vigo, García-Miguel e António Rifón). Estivo trabalhando até este verao na “Base de datos morfológica del español” (BDME).

Circunstâncias da vida ocasionárom que fosse aluno nosso de “Gramática Histórica de la Lengua Española”, na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Santiago, no curso académico de 1966-67. Um grupo excelente de estudantes, entre os quais estavam Jesús Pena e José Luís Rodriguez, qualificados com “Matrícula”; junto com outros companheiros seriam anos mais tarde Professores Catedráticos da Universidadede Santiago nas áreas de Filologia, Língua (Jesús Pena em 1983) ou Literatura.

Inspirou o nosso Projeto de investigaçom, “La sufijación homogénea en español”, por motivo do concurso público à “Cátedra de Filología Española” (1993) da Universidade de Vigo. Tem discípulos nas três universidades galegas; um discípulo singular e dileto é António Rifón, Professor Titular da Universidade de Vigo, quem embora seja jovem, já é umha referência fundamental nos âmbitos da Morfologia e Semântica do espanhol.

Mencionar sucintamente os seus contributos sobre temas gramaticais ou semânticos exigiria muitíssimas páginas: “Unidades morfológicas”, “Nomes de qualidade”, “Conexom entre a Lexicologia e Morfologia Lexical”. Promoveu na década de 1980 as novidades na “Morfologia gerativa” de Scalise (1984).

Muito mais salientáveis, da nossa óptica, som as suas virtudes como companheiro ou diretor de teses de doutoramento como a do Professor Isaac Alonso Estraviz, nom admitida no Departamento de Filologia Galega da Universidade de Santiago, polas ideias do doutorando sobre o galego-português ou português da Galiza. Bom conhecedor do latim e das Humanidades, trabalhador incansável, generoso... Para Maria José, um fortíssimo abraço e para a Universidade de Santiago as nossas condolências. Amigo e colega, galego de coraçom, Descansa em Paz!

*Professora Catedrática de Universidade