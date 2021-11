Pásame un bo amigo, militante do BNG, unha entrevista a lideresa desta forza. O meu amigo e eu o somos desde hai xa tantos anos que me dá certo canguelo lembrar o rápido que pasou o tempo, pero para non disiparme do obxecto do meu artigo, e en honra ao meu amigo e á súa causa que puidese ser a de moitos galegos, debo facer algunhas precisións que ben puidesen axudar á consecución dese crecemento ao que aspira o Bloque.

Que o BNG representa un partido de esencia nacionalista é obvio, como tamén pode selo modular ese nacionalismo, escapar da utopía do independentismo que sociológicamente non ten acomodo na sociedade galega nin ten visos de telo e evolucionar a un galeguismo fortemente reivindicativo, que asuma a realidade dos galegos que non só queren e senten galegos, senón que tamén senten españois e que non queren saber nada que pase por “caralladas de autodeterminación” que coa actual estrutura da Unión Europea non deixa de ser un brinde ao sol coa copa de viño baleira.

Somos moitos os que amamos e sentimos a Galicia. Sabemos que a pesar de presidentes do Goberno e ministros galegas u galegos, pouco rédito conseguimos nos Orzamentos Xerais do Estado e, moito menos, en “peso político” determinante para influír na gobernanza do conxunto de España, porque o que non debe esquecer a Sra Pontón é que a pesar do seu crecemento nas autonómicas en detrimento do PSOE pero non do PP, nas Xerais, conseguiu colocar un só deputado mentres cataláns e vascos formaron grupo parlamentario decisivo.

Mentres esa situación non se reverta cunha aposta valente, escapando de clichés que asustan aos galegos e demostrando cun programa integrador que realmente se quere alargar o espazo electoral, a Sra Pontón non vai conseguir ese salto cualitativo que anuncia e pretende.

Galeguismo integrador si, feminismo e ecoloxismo tamén, aposta pola modernidade a dixitalización, a preservación da lingua e a potenciación do público sen esquecer o privado por suposto que tamén e, desde logo, se a Sra Pontón consegue transmitir como pretende revitalizar a economía galega, axudar ao sector primario, favorecer a liberalización do chan para que Portugal non capte empresas e é consciente que sen empresas potentes non hai nin riqueza nin crecemento sostible, entón ese segmento de poboación ao que aspira convencer pode empezar a crer que Galicia pode confiar nun Bloque Nacionalista Galego moderno e que mira ao futuro.

Das súas declaracións, a súa afirmación de que o BNG está onde estivo sempre, supoño que é un eufemismo e non un “ sostenella e non enmendalla” porque se se pretende novamente que a burricana volva ao trigo o voo da Sra Pontón será curto e frustrante e Galicia perderá unha posición que nunca se alcanzou nin con PSOE nin PP en Madrid.

Aprenda a súa señoría da súa propia historia e da realidade galega que é tamén española e aos dinosauros que lastraron ao BNG por anos mándeos de novo ao Pleistoceno.