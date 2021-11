O espazo amplo de progreso e verde na Galiza, á esquerda do PSOE, debería pórse como obxectivo lograr un grupo parlamentar galego no Congreso dos Deputados. O noso país meréceo. Nese ámbito está o BNG, que ten que lideralo. Non deixarse enganar, como xa pasou. O eido xa está ocupado, tan só poderíase compartir na procura dun goberno en man común no Reino de España.