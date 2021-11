El mes de noviembre es el mes que la Iglesia y todos nosotros recordamos más a nuestros padres y a nuestros familiares fallecidos.

Empezamos el mes el día 1, celebración de Todos los Santos, festivo en el que honramos a esa multitud de antepasados que no están en los altares pero sus vidas fueron ejemplares y heroicas. Seguramente tendremos varios familiares que estarán entre los que celebramos en ese día.

El 2 es el día en que los sacerdotes de la Iglesia católica celebran tres misas por los sufragios de los muertos. Para los que creemos sabemos que ese día hay muchas almas que dan el paso del purgatorio al cielo, el valor infinito de una santa misa.

Todo el mes de noviembre es un mes de sufragios y todos recordamos a los que se han marchado.

Yo recuerdo fundamentalmente a mi madre, a mi padre, a mis hermanos Rita y Juan Ángel, a mi suegro Francisco Balboa, a mis cuñados Jaime Velasco, Ana Bacardí; a mi amigo del alma Chano Jiménez Mandado, a mis amigos Félix Calles, Paco Peralta y otros más a los que el Señor se llevó.

Recuerdo todos los días a mi madre Rita Otero Fernández, nacida en Redondela el 20 de agosto de 1902 y llevada a la casa del Padre el 3 de diciembre de 1956.

Todos presumimos de madre y esto es un buen síntoma, pero de mi madre Rita, estoy convencido, hay motivos para llevarla a los altares.

Dos pinceladas para conocer el carácter heroico y humano de mi madre: la isla de San Simón de Redondela sirvió de cárcel para los socialistas y republicanos después de la terrible guerra civil, allá por la década de los cuarenta. Mi madre la consiguió visitar para darles a aquellos presos comida, ropa y. sobre todo. ánimo y cariño.

Entre los años 40 y 50 del siglo pasado, el hambre y la necesidad eran terrible. Mi madre tenía la costumbre de, los sábados a a partir de las diez de la mañana recibir a los pobres que venían a pedir ayuda y limosna. Se dio cuenta de que uno de ellos que solía venir no estaba y preguntó por él. Le dijeron que estaba enfermo y que vivía en la parroquia de Negros, a 5 kilómetros de Redondela. Se lo comentó a mi padre y este le dijo: “Te va a llevar Manolo Alonso, mi chófer”, y mi madre le dijo: “Pepe, lo que voy a dar es comida y ropa, que nos sobra. Lo único que puedo ofrecer al Señor es ir andando a ver a ese pobre. Nuestra doméstica Elisa Suárez me acompañará y me llevará la bolsa”.

Este noviembre es un mes en el que recordamos más a nuestros seres queridos. Seguro que todos tendremos familiares que fueron una referencia en aquellos tiempos.

Las campanas en este mes suenan más para invitarnos a su recuerdo.

Su recuerdo y sus vidas nos harán reflexionar y volver a nuestro camino mas orientados y con la brújula indicando el norte.

Volver al camino que nunca debimos haber dejado y no olvidarnos de que el espíritu está pronto y la carne es débil.

Pidamos que por la intercesión de nuestros seres queridos el Señor nos ayude a no dejar el camino correcto y pidamos al Señor para que los nuestros puedan dar el salto definitivo al Paraíso.

*Miembro del Club 55