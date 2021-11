Ata onde van chegar os socios do PSOE para dar o si aos mesmos? A última esixencia de ERC para aprobar os mesmo é que o PSOE blinde o catalán en Neflix, isto é unha broma. Agora imos dicirlle a unha empresa que representa o 36% do tráfico da internet en Estados Unidos,o capricho de ERC. Surrealista, e os vascos, galegos e demais que? Que tamén queremos iso e máis; ata onde teñen sentido común as súas señorías. Sinceramente é unha mostra da pouca seriedade dalgúns partidos que seguen créndose, polo que parece o que de verdade son, a burguesía catalá, si aí está o sr. Rufián todo un lince, que segue espremendo a Sánchez para que de o si aos orzamentos, xa que sen os mesmos non hai rock & roll; acabaríase a lexislatura. E aí seguen todos os socios tentando aproveitar o momento para sacar o que poden do aínda Goberno de Coalición.

A pesar das diferenzas que estes últimos tempos seguen xurdindo, entre os Socialistas, Unidas Podemos e agora a que parece que vai liderar un partido chamado ...X? Yolanda Díaz.

Mentres na oposición o sr. Casado segue nos seus trece, e como un neno cun tiracroios dispáralle a todo o que se menea, con todo un pouco pero pouco máis á dereita, Abascal líder indiscutible de Vox, non cambia o discurso senón que o endurece.

En fin xa falta pouco para as próximas eleccións e isto non pinta nada ben, visto o panorama da subida de todo: luz, combustibles, alimentos, etc., etc.,etc.