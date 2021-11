Leo no FARO DE VIGO que o Pleno do Concello acaba de aprobar que unha das rúas de Mondariz Balneario pase a levar o nome da autora de 'Los Pazos de Ulloa', unha literata galega universal que visitou o establecemento dos Peinador durante décadas para intentar calmar a súa diabete.

Unha medida de xustiza para autora que no ano 1899 describiu Mondariz como o lugar “donde se eleva el mejor establecimiento balneario, sin disputa el más suntuoso de la Península, y a su alrededor nacen cada año hoteles espaciosos, y brotan a docenas esos lindos edificios peculiares de la provincia de Pontevedra, todos de albo granito, con alegres tejados de un rojo de coral”. Refírese Dona Emilia a hoteis como o Avelino, o Roma ou o Villa Flora, que axudaron a dar forma á única “ville d’eaux” de Galicia, unha poboación que naceu por e para a auga.

Todos estes establecementos, xunto coa Fonte de Troncoso de Antonio Palacios –o manancial que está na orixe de todo–, o palco da música ou as xanelas románicas de Casteláns, son hoxe feridas honorables ou magoantes ruínas pola inacción administrativa do Concello e da Xunta de Galicia.

Que pensaría a nosa ilustre literata se volvese camiñar hoxe polas rúas “de esta población compacta, caprichosamente apiñada, con una rede calles de pintoresca irregularidad”? Pois que o soño dos Peinador, o de crear unha vila de augas á altura dos mellores balnearios de Europa, é unha dolorosa frustración, un proxecto fracasado pola non aplicación das determinacións da Lei do Solo e do Patrimonio Cultural de Galicia.

Longa vida á obra de Emilia Pardo Bazán e á súa memoria vital e literaria. E longa vida tamén á arquitectura histórica e ao patrimonio cultural de Mondariz Balneario, que clama a voces polo coidado e a atención que segen sen prestarlle as administracións competentes.