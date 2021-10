“La fecha elegida simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir, un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos” (Ley 18/1987 de 7 de octubre, declarándose la fecha del 12 de octubre como Fiesta Nacional).

Mucha florida prosa para decir que lo que se celebra en España, todo 12 de octubre, es una fecha de 1492, en la que Cristóbal Colón descubrió el continente americano. Era un continente poblado de civilizaciones milenarias. Hubo, por tanto, un encuentro de civilizaciones. Pero, incidimos, siempre, en ver a aquel encuentro desde una sola perspectiva: la del descubridor hispano. Más, ¿qué descubre el nativo con tal encuentro? En ello, versiona Eduardo Galeano, la mayor autoridad cultural sobre las raíces mesoamericanas. “En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrían que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrían que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja” (“Los hijos de los días”).

¿Cómo se llevó a cabo esa laureada proyección lingüística y cultural? Pues, mediante una colonización de unos pueblos, que contaban ya con una lengua y una cultura propias anteriores a la hispana. Basta con acudir a la obra de Miguel León-Portilla, erudito antropólogo mexicano, “Los antiguos mexicas a través de sus crónicas y cantares”, para dar buena cuenta de ello. El lirismo náhautl en estado puro y sus dibujos policromados. Ahondó en el Códice Florentino, que contiene la obra del fraile franciscano Bernardino de Sahagún, “Historia general de las cosas de la Nueva España”. Era la primera versión de los vencidos en la conquista mexica por las tropas castellanas. León-Portilla desarrollará la materia en su obra más conocida, “Visión de los vencidos” en 1959.

Me importa un bledo el que se me afee cierta imperiofobia, en caso de llegar al público. Me asiste el derecho a la libertad de pensamiento.”Sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve para nada” (José Luis Sampedro). Un pensamiento que me dicta autoexcluirme de celebrar esta festividad, por no compartir vasallaje a la monarquía, ni apego al patrioterismo católico, y porque representa conmemorar la cruel conquista de América.