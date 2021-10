Pasamos por la vida casi como una estrella fugaz corta el firmamento en una noche clara, somos perecederos con la esperanza de un mañana impreciso en la noche de los tiempos, pero nuestro paso pretende dejar huella entre el entorno vital.

Que nos quieran, que nos valoren, que nos respeten. Son los pilares básicos donde se construye la convivencia y el anhelo raras veces alcanzado en plenitud.

José María deja en su marcha los tres objetivos cumplidos y en este mundo, áspero y cainita, donde la envidia y el resentimiento proyectan sus sombras en el día a día supone un colofón que le otorga a un apasionado de la vida la mejor Champions League.

Humanamente entrañable y apasionado, pleno de valores y amigo sincero y entregado. Luchador con entereza, sereno en la adversidad, resignado pero no abatido. Profesional brillante, capaz, inteligente, fajador y preciso. Faro que guió con sus consejos a particulares y empresas sin faltar a la ética y a los valores solidarios haciendo de la rectitud una virtud.

De ambos aspectos se derivó el respeto profesional y el humano. Nunca escuché a nadie hablar mal de ti en más de 30 años de amistad que germinó y creció tras un asesoramiento memorable; las famosas “primas únicas” donde impartiste magisterio.

No se resume tu esencia en unas pocas palabras, pero se me quiebra el ánimo y el corazón con tu marcha, mezclado con el orgullo de saber que ambos fuimos amigos de verdad. Y me siento honrado por ello.

Que te llegue mi abrazo allá donde estés y que sea preludio de un reencuentro en la dimensión que Dios quiera. Gracias por todo, José.