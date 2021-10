Para hacer algo en la vida es necesario el compromiso. Los que llevamos más de 55 años casados hemos asumido el compromiso que hicimos hace muchos años. Hemos tenido que superar contradicciones, claros y oscuros, pero ha valido la pena. Entre hijos e hijos políticos, nietos, Poti y yo somos 53, un clan que aunque todos somos diferentes estamos unidos por un vínculo común que somos mi mujer y yo.

Nuestra gente joven tiene más conocimiento que nuestra generación, mayor de ochenta años. La universidad era patrimonio de muy pocos y era muy costosa por la necesidad de estudiar fuera de casa la mayoría de las veces.

Las nuevas generaciones no asumen la palabra compromiso que en nuestra generación sí lo hizo.

Me contaba un buen amigo mío que su hija estaba en trámites de divorcio porque su marido, un buen día, después de quince años de casados le dijo que estaba enamorado de una chica y que quería casarse con ella.

Esto no puede ser, cuando rezamos el padrenuestro le pedimos a nuestro padre Dios que no nos deje caer en la tentación y, seas hombre o mujer, no se debe de jugar con fuego. Tienes que tener la cabeza bien amueblada para evitar las ocasiones y dialogar con tentaciones que se cargan nuestro compromiso que un día asumimos.

No quiero decir que en nuestra generación fueran unos santos pero tenemos un sentido del compromiso para mantener nuestro matrimonio, muchas veces, a costa de mujeres muy comprometidas.

Este compromiso asumido por la mujer y el hombre dan como resultado la unión familiar.

La consecuencia de la ruptura matrimonial es que cada uno va por su lado y los hijos del matrimonio, una semana están con la madre y, otra, con el padre. Esto no es bueno. Las grandes víctimas son uno de ellos y, sobre todo, los hijos.

Naturalmente que somos libres y cada uno puede hacer lo que quiera y las consecuencias de una separación son muy malas.

El amor, como dice Enrique Rojas, ha de ser inteligente y yo diría que basado en los grandes valores humanos y la voluntad, que es el arma necesaria para tener un amor inteligente. Sin voluntad no se consigue nada y esto es verdad no solo en las relaciones de hombre y mujer, si no en todas las facetas de la vida, en el mundo del trabajo no se puede estar cambiando de empresa por mejorar dos euros tu nuevo empleo. A los amigos hay que atenderlos y estar con ellos en los buenos y malos momentos y no solo recurrir a ellos cuando los necesitas.

La voluntad es necesaria para negarse a sí mismo, para evitar caprichos y desamores.

La fidelidad con los tuyos y con todos es la piedra angular donde debe asentarse el edificio de nuestras vidas.

Compromiso, compromiso, compromiso... Es el quid de nuestra vida. Vale la pena, veremos crecer a nuestros hijos y nietos con armonía y equilibrio. Tendremos una paz interior y exterior necesarias para que, cuando Dios quiera, nos lleve a la patria definitiva donde no habrá muerte ni dolor. El compromiso vale la pena.

*Miembro Club 55