Las sucursales bancarias están cerrando sus puertas, alegando que son pocos los clientes que las pisan. Antes podíamos entrar en un banco donde trabajaban muchas personas y te entregaban el dinero en mano, hoy son los cajeros sin personal.

Lo más curioso es que ya quieren hacer desaparecer los cajeros, sí los cajeros, pues dicen que su mantenimiento es muy elevado, pues ya son muy pocas las personas que los utilizan. Hoy se paga todo a través de la tarjeta.

Los únicos que utilizan el dinero son la mafia y esos corruptos que esconden el dinero debajo de los papeles.

El dinero de los clientes ya no es interesante, pues los bancos lo reciben gratis del BCE.

El ahorro ya no produce dinero (intereses) y en algunos países de la UE los clientes ya tienen que pagar una renta negativa por sus ahorros. Cuando el trabajo y el ahorro no son recompensados, sino castigados, algo no funciona bien.

El BCE está imprimiendo dinero día y noche, para estimular la economía y parece que Europa se está ahogando en un mar de dinero.

Los gobiernos se endeudan por recibir el dinero gratis y el resultado es que el ahorro es para los tontos y las inversiones en acciones y bienes para los inteligentes.

Puede que tengamos una erupción volcánica monetaria (crisis) pues la presión sigue aumentando y el dinero gratis desafía las leyes de la gravedad.

El dinero es adictivo y el dinero gratis lo es aún más.