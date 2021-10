Estoy completamente de acuerdo con la nota de prensa de la representante de los estudiantes Marina Troncoso, algunas materias a impartir son completamente irrelevantes y no obedecen al interés de las personas mayores que, acabada su vida laboral, quieren ponerse al día de los avances tecnológicos, sociales y científicos acontecidos en los últimos treinta años.

La mayor parte del alumnado sénior está en perfectas facultades intelectuales para ampliar y actualizar conocimientos, por supuesto adaptándose a sus circunstancias sociales y de salud.

El nombre de los estudios “Universidad Sénior en Cultura y Sociedad” es tan genérico como para incluir desde cultura general hasta aritmética y ciencias sociales. Como indica la nota de prensa estos contenidos son más propios de asociaciones de vecinos y otras entidades menores pero no de la universidad, sin menosprecio para cualquier contenido cultural.

En mi caso particular, debo desplazarme desde el Val Miñor a Torrecedeira tres días en semana para cursar nueve créditos de las asignaturas en las que haya cupo, las marías claro, (dos o tres sesiones de clase semanales).

Me resultó inviable continuar con los estudios, pero a última hora según la prensa las clases volverán a impartirse en el campus. Eso no es serio, captan al alumnado de Vigo, dejan fuera al alumnado del Val Miñor, Porriño, etc. y ahora dan la sorpresa de que todos a Marcosende.