É unha vítima máis do pouco interese que mostra o actual goberno polos nosos recursos turísticos. Hai que lembrar que o último e máis novo dos irmáns fillos da condesa de Aldán, Sra. Carmen Armada, que perdeu todos os privilexios dos que naquel entón gozaba do mesmo xeito que a chamada nobreza, hai que lembrar que eses títulos concedíaos o Rei, pero coa chegada da I República para seguir co alto ritmo de vida que tiña, casou co entón banqueiro, Julián Pérez. Dese matrimonio tivo catro fillos, aínda que só sobreviviron os tres baróns. A única filla faleceu sendo unha nena. Os fillos foron Antonio, José María e Ramón. Ramón cedeu parte do mesmo ao Concello de Cangas antes de morrer, concretamente desde o chamado lavadoiro da Besada ata o de San Cibrán, xa que a estrada que se fixo desde a N-550 ata Herbello, xusto onde se vai ao lavadoiro da Besada, córtano pola metade, a outra parte estaba cedida pola empresa Promalar a cambio dun convenio urbanístico co Concello de Cangas.

Neste caso é a parte que vai desde o lavadoiro da Besada ata o final do mesmo, que acaba na ponte de Herbello.

Dende fai uns cinco ou seis anos, énchese de visitantes tanto no verán como no inverno. A maioría aparca os seus coches xusto á beira do bosque e cada día que pasa van comendo terreo ao mesmo, agora xa ata autocaravanas caben e pernoitan alí mesmo, sen que ninguén lles diga nada, refírome a algunha autoridade do actual goberno.

O abandono que sofre fai que cada día esté máis deteriorado, xa que este tipo de turismo non respecta nada, deixando bolsas de plástico, papeis e outro tipo de lixo no chan ou tirando ao mesmo río, aínda que é certo que o abandono é tal que nin papeleiras hai, os bancos e mesas de pedra que había están completamente esnaquizados, por non falar da flora e fauna que cada día desaparece do mesmo xeito que as troitas e anguías do río Orxas, posto que o muro de contención por onde vai na zona do Castelo que foi construído sendo aínda condesa Carmen Armada, é dicir sobre o ano 1917, está roto e a maior parte do caudal pérdese preto de onde está a maleza e xuncos, non está nin a 100 metros da zona.

Se non aproveitamos estes recursos naturais para facer un turismo sostible, onde mesmo se podería cobrar unha cantidade simbólica por visitar o mesmo por grupos facendo visitas guiadas, onde se lles explicaría aos visitantes a historia de como se fixo, sobre todo da réplica do castelo medieval, do arco entre outras moitas cousas.

En resumo, se nós imos aos lagos de Covadonga temos que pagar un autobús turístico se non tes coche, as visitas están organizadas, por poñer un exemplo, mentres en Cangas temos un turismo descontrolado que asolaga o Facho, a Caracola de Donón e o Bosque Encantado, facendo os veráns interminables para os veciños de Cangas, que cada ano están a desexar que remate o mesmo para poder vivir tranquilos, que triste e dá igual o que se lle pida aos responsables, mellor dito irresponsables que gobernan neste Concello tan marabilloso. Remato este pequeno artigo dándolle as grazas ao señor Justo Otero, veciño de Vilariño, pola súa información sobre este tema.