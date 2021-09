Mercedes vivía en Coia y trabajaba en un edificio del centro. Limpiaba todo el rato. Y con la energía que tenía podría limpiar los ocho pisos de aquel inmueble. Nunca la vi cansada. Estaba acostumbrado a ver pasar la aspiradora por las moquetas del bajo. Pero un día me tocó barrer la alfombra de casa. Una de aquellas muy retro. Se ve que no lo hacía con mucho entusiasmo. Llegó de visita Mercedes. Y aunque no trabajaba alllí, vió mi poca destreza como operario de limpieza. Mercedes cogió la escoba y prácticamente la convirtió en una espada. Con movimientos frenéticos, rítmicos y poderosos, dejó aquella alfombra niquelada. Sin necesidad de aspiradora. Nunca lo había visto. Nunca lo he vuelto a ver. Yo pensaba que eso no se podía hacer con una alfombra. Pero era Mercedes. , única. Por aquel entonces, nadie utilizaba el término “ empoderada”. Pero Mercedes lo era. Y me dio una buena lección, que nunca supe aprender. Mercedes era Mercedes, cuando todo resultaba aún más difícil. Cuando el techo no era de cristal, sino de plomo.