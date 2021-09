Queridísimo director, respetado don Sergio:

Llevo varios días sintiendo la necesidad de expresar en unas líneas todo el agradecimiento y el cariño que guardo de mi etapa en el colegio Labor (nada más ni nada menos que 14 años). Creo además que mi opinión es la de muchísimos compañeros de promoción que, estoy seguro, albergan el mismo sentimiento que yo.

La vida a veces pone en nuestro camino a personas que, en un sentido u otro, nos dejan huella, incluso personas que, por su categoría moral y profesional, marcan la vocación y el futuro de otras personas. Usted, don Sergio, es una de ellas. Desde la distancia que siempre ha sabido mantener, desde sus formas exquisitas hasta para llamar la atención por alguna fechoría, desde su forma de contar sus viajes y experiencias vitales que a más de uno nos dejaban con la boca abierta (recuerdo particularmente cómo contaba su viaje a Jerusalén) pero, sobre todo y principalmente, desde la forma en que sabía transmitir valores como el respeto, la educación y el esfuerzo, usted, don Sergio, ha marcado de una forma decisiva el tipo de persona y profesional que, a día de hoy, con 42 años, soy.

Igualmente quiero agradecerle el esfuerzo que ha tenido que suponer el mantener una Institución Educativa casi centenaria que ha visto pasar a miles de niños y niñas que hoy son profesionales que, con su trabajo, contribuyen a mejorar nuestra Sociedad.

Los tiempos han cambiado mucho y con ellos los valores, el criterio con el que pensamos, incluso cierto relativismo, nos ha llevado a un modelo de sociedad, en mi humilde opinión, que se acerca bastante hacia la decadencia. Mi mensaje para usted, aunque manido, no es otro que no permita que los árboles le impidan ver el bosque. Usted, don Sergio ha hecho (me ha hecho) muchísimo bien y su recuerdo y su legado permanecerá siempre en muchos corazones de gente de bien pero, sobre todo, en las semillas personales, familiares y profesionales, que los que han sido sus alumnos, siembran un día tras otro.

Espero de todo corazón que estás líneas le hagan percibir todo el cariño y la gratitud que yo he sentido al escribirlas. Gracias por todo, don Sergio.