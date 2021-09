Cada año pensamos que el verano será eterno, que será el mejor de nuestras vidas y haremos todo lo que siempre quisimos hacer.

Y, una vez más, ya es septiembre.

El mes de la esperanza, donde vuelves a recuperar ese motivo que te hace levantarte cada mañana, llevar a los niños al cole, volver a coger el paraguas y volver a la lucha diaria. Es frustrante y satisfactorio a la vez echar el freno a nuestras vidas de desenfreno y ver el futuro con distancia, calma y calor de verano.

Tenemos las pilas cargadas y ganas. Es lo que nos hace ser diferentes. En septiembre todos nuestros sueños de verano aún son posibles.

Un año más, sumando otro verano atípico, con distancia de seguridad entre personas y disfrutando de los pequeños placeres que nos da la vida, valorando detalles que antes eran insignificantes.

A mí, personalmente, lo que más me gusta del verano es la sensación de libertad constante, de melena al viento y agua salada, de poder con todo al abrir la persiana y ver el sol.

Te da vida.

Energía, fuerza y salud, necesaria para soportar el resto de año que nos queda, sobrellevando la pandemia, la rutina y los entresijos de la vida cotidiana.

Hola septiembre, como diría un buen amigo, “qué bueno que viniste”, porque contigo vinieron las ganas de convertirse en la mejor versión de nosotros mismos, dar lo máximo de cada uno y experimentar lo que el verano no nos ha dejado por falta de tiempo. Este mes nos hace valorar lo afortunados que somos en verano, que ansiamos cada año y que no valoramos hasta el final. Porque no sabes lo que tienes, hasta que lo pierdes. Hasta que llega septiembre y vuelves a casa, morena y con sabor a sal todavía en los labios, pensando en lo poco que dura agosto y lo feliz que fuiste. En septiembre todo permanece de colores y buen sabor. Y hay que disfrutar también de ello. Por eso me gusta decir que este mes es un punto de inflexión, donde recuperar las esperanzas perdidas en los duros meses que llevamos de año.

Gracias por siempre aparecer cuando menos queremos porque siempre será cuando más te necesitemos, septiembre.