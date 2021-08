No acabamos de aprender..., los éxodos no terminan. Hace miles de años el pueblo judío dirigido por Moisés y Josué fueron una referencia de pueblo en camino, recientemente Siria y ahora Afganistán.

El éxodo del pueblo afgano empieza hace unos veinte años cuando un 11 de septiembre de 2001 se cargaron las torres gemelas de New York los talibanes, un símbolo del imperio americano.

Los EEUU decidieron expulsar de Afganistán a los talibanes y lo consiguieron y después de veinte años los americanos decidieron finalizar la retirada de sus tropas que ocuparon este país durante ese tiempo.

Esto es muy grave. Norteamérica, Europa y también España están en riesgo de golpes de castigo por parte del nuevo gobierno afgano.

¿Hasta cuándo seguiremos con esta tragedia de cientos de miles de ciudadanos escapando de la furia de unos cuantos?

Europa, que es una realidad maravillosa, empieza a notar la falta de grandes líderes como Margaret Thatcher o Ángela Merkel. Los principios son el secreto de vivir. Cuando uno tiene motivos por qué vivir o por qué morir. Nuestra gran Europa empieza a dudar o a vacilar. Rusia nos está dando una lección de principios que demuestran que hay criterio y principios.

Arabia Saudita pretendía construir una gran mezquita en Moscú y Putin le dijo que de acuerdo pero con la condición que le dejaran construir iglesias cristianas en Arabia Saudita. El gobierno saudí se negó y en Moscú no hay ninguna mezquita. Vivimos un momento muy conflictivo y tenemos que armarnos interiormente por que si no todo vale y eso no es así.

Necesitamos motivaciones y con- vicciones para hacer cosas que casi siempre cuestan esfuerzo y sacrificio.

Hay que enfrentarse con los auténticos problemas en España y Europa. La natalidad está decreciendo de una forma alarmante y solo tienen hijos los musulmanes. En unos años la mayoría de los ciudadanos serán musulmanes y pondrán sus condiciones que sabemos que no son muy tolerantes como somos nosotros.

Si quieres la paz prepárate para la guerra es un dicho que no falla.

Nuestra implicación en Sudamérica será mínima de momento, casi todos los países han caído en manos comunistas. El comunismo significa falta de libertad y pobreza y esto lo vemos en países sudamericanos que llevan tiempo bajo un sistema comunista: Cuba y Bolivia.

Hay que reaccionar o nos barren, solo un pueblo basado en principios de sacrificio y trabajo puede sobrevivir.

Me consuela el conocer a bastantes jóvenes españoles que este verano se van de voluntarios a la casa matriz en Roma de la madre Teresa de Calcuta para ayudar a mucha gente indigente y sin esperanza.

España es un gran país a pesar del gobierno socialista-comunista del señor Sánchez.

España es un gran país y necesitamos ser fuertes y no perder la esperanza

*Miembro Club 55