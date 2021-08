Veo en FARO DE VIGO del domingo un extenso reportaje sobre la UCI del Hospital Álvaro Cunqueiro. Bien está. Vivimos tiempos en que el reconocimiento de los ciudadanos –como consecuencia de la pandemia– hacia los profesionales sanitarios se ha incrementado. Por las páginas de periódicos y televisiones figuran a diario entrevistas con médicos, enfermeras, gestores, etc. Los aplausos de las ocho de la tarde se han prolongado así.

Como viejo profesional de la Anestesiología, ya jubilado, quisiera señalar que las unidades de cuidados críticos surgen en los años treinta (en Alemania) con locales destinados al tratamiento de recién operados. Más tarde en Francia, fundamentalmente, pero también en el norte de Europa aparecen unidades de respiración artificial para atender las parálisis respiratorias ocasionadas por la poliomielitis. A partir de los 50 nacen las unidades de vigilancia en las clínicas quirúrgicas. Lógicamente casi en exclusiva a cargo de anestesiólogos. Alargarse aquí acerca de estos aspectos sería improcedente. Simplemente destacar que con el tiempo, el progreso tecnológico, los programas de formación, la inevitable medicina en equipo... los cuidados críticos no quirúrgicos quedan en manos de los intensivistas y los cuidados clínicos quirúrgicos en manos de los anestesiólogos. Se prestaría esto a matices y puntualizaciones que se escapan del interés general y de la extensión de mi objetivo que no es otro que señalar la importancia de la anestesiología. No sólo en quirófano, la anestesia “civiliza” y permite procesos quirúrgicos que resultarían insoportables, controla el dolor (de manera multidisciplinar ya no solo en el período quirúrgico y postquirúrgico) y se encarga de los cuidados intensivos de los postoperados como queda reiteradamente expresado.

Durante las fases más agudas de la pandemia, en Vigo (y no digamos en Madrid, me han informado colegas de “ La Paz”, o en Barcelona, colegas de Bellvitge y Hospital del Mar) la participación de los anestesiólogos como reanimadores ha sido esencial e imprescindible.

Los tiempos están cambiando decía el premio Nobel Bob Dylan. Ya han cambiado, lo sé. Yo pertenezco a la época intermedia entre la discreción absoluta de los procesos médicos y la inevitable transparencia (positiva y negativa) al resto de la sociedad. Suso de Toro ha escrito un libro sobre el Dr. Baltar: “Un señor elegante “ se titula. Elegante, reservado, discreto, no presumido. Los celebérrimos Marañón y Jiménez Diaz asistían a las sesiones clínicas de sus servicios mezclados con sus compañeros, sin lugares de preferencia. La discreción y la modestia que da la seguridad de la categoría. En todos los ámbitos, no sólo en la medicina.