Tras el inicio del leve sueño eterno, los medios de comunicación han abierto sus archivos y han sacado todas las proezas, vanidades y descensos al infierno que has tenido en el corto tiempo que has vivido. Han dicho que fuiste “Rey de la noche”, que has sido destronado y desterrado por quienes querían estar a tu lado, que has estado preso por traficar; en fin, nada nuevo que tú no supieras cuando estabas en este mundo y te lamentabas de algunas cosas hechas, por lo que resulta excesivo en tu postrimería recordarlo.

Pero qué hay del Telmo humano, nada he oído sobre ese aspecto querido amigo, ya nadie se acuerda de cuando patrocinabas el contacto entre emigrantes y su familia a través de la radio. Tampoco hay mucha memoria cuando alojabas en tus viviendas, buenas o malas, a personas de raza gitana, rumanos o de otra índole, personas de escasos recursos. A pesar de la leyenda que has creado y de la que has sido víctima, tu trato ha sido siempre cordial, tanto rico como pobre, cuando eras “Rey” como cuando estabas en el averno.

Recuerdo algunas ironías tuyas, como aquella que tras una comida fuiste a pagar y le dijiste al camarero: “Disculpa, no puedo dejarte propina, yo fui rico, pero ahora estoy arruinado”. Telmo era culto, no puedo olvidar los diálogos que me repetías de películas de Berlanga, de J.M. Forqué: “Atraco a las tres”; no obstante siempre tengo en el recuerdo cuando me decías que tu ideal en esta materia era “Casablanca”, que siempre quisiste ser Rick Blaine, el hombre desengañado de todo, fracasado en las políticas idealistas, el hombre que se vio abocado a elegir entre el amor y la virtud, o, lo que es lo mismo, entre el amor a la mujer de su vida o hacer lo correcto en la vida, siempre has estado entre esas dos aguas, no has sido un Rick en su totalidad pero te has acercado a ello.

Pero Telmo también era un lector, le encantaban Larra o Jardiel Poncela. Estando preso y ante el olvido de las amistades, quejándose de su abandono, me remitió una carta que tras haber leído a Ramón Mesoneros Romanos, me decía: “El duelo se despide en la Iglesia” , reiteraba la escena de la joven viuda que prescindía de recuerdos dolorosos y ordenaba que en la esquela de su difunto marido, persona muy mayor, al final de la misma en hermosas letras góticas se hiciese la advertencia “El duelo se despide en la Iglesia”. En tono literario describía su abandono.

Ha cuidado siempre de los suyos, de sus hijos, a los que siempre procuró educarlos lo mejor posible. Telmo ha sido un hombre que ha vivido lo más próximo a como quiso, sabía cuál era el camino correcto, pero en cada encrucijada eligió el camino que quiso, el que más le convenía a sus intereses. Su vida ha sido muy intensa, hasta el punto que ese estrés ha sido parte de su muerte. Él nunca paraba, en prisión atendía la radio de A Lama, la biblioteca y era el sacristán de la capilla.

Telmo era creyente. Era un sumo devoto de la Virgen de la Franqueira, casi todas las semanas iba a visitarla y a rezarle, llevaba siempre consigo una estampa de la Virgen. En cierta ocasión y encontrándose solo, al poco rato entró otro feligrés y entonces Telmo para que la Virgen no se distrajese con las diversas peticiones se levantó del banco y se fue hacia aquel cristiano y le dijo: “Por favor, podría salir un momento es que la Virgen está ocupada con mis peticiones y no va a poder atender a sus ruegos yo ya estoy terminando”. Así era Telmo.