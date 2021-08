Sen ningunha dúbida hoxe en día case todo o mundo ten unha conta nalgunha das moitas plataformas que existen nas redes sociais, e en moitas ocasións, por desgraza hai xente con perfís falsos (que particularmente denominarei como troll, é un termo noruegués que menciona a unha criatura mitolóxica. Na nosa lingua, a escritura correcta da palabra é trol), esta xente que usa eses perfís, adoitan facelo case sempre por algún que outro motivo que deixa, en dúbida a opinión que poida dar este Trol, xa que se se oculta para facelo por exemplo en cousas que sen ser relevantes, nin de demasiada importancia, si poden facer dano a xente máis sensible e que ao final nada pode facer “razoando”, xa que ao primeiro instante que lle leves a contraria, o que adoitan usar é o insulto e cara a quen o fai e en moitas ocasións, descualifican e usan unha total falta de “ética” coa que xa mostra a verdadeira cara deste tipo de personaxes que son máis que sinistros, amparándose en que a súa identidade esta oculta baixo ese falso perfil, obviamente sempre adoitan saber onde está o límite, en caso contrario hoxe en día imaxino que haberá un grupo de elite nas nosas forzas de seguridade para protexernos deste tipo de personaxes sinistros, cando pasan a fronteira do permitido.

Dende o meu punto de vista o perigoso de verdade é a nosa mocidade que á fin e ao cabo son o noso futuro e xa nace con todo isto incrustado e ultimamente están a pasar cousas moi graves como todos sabemos, acosos a mozas, tentan ter controladas ás súas parellas e cada día que pasa faise moito máis habitual, só con ver os medios de comunicación aínda que podemos aprecialo un día si e outro tamén no entorno onde vivimos.

Temos que protexer á nosa mocidade e isto sinceramente hai que facelo con moita brevidade cada día que pasa é un tempo fermoso que perdemos unha das bases para isto é a educación, que ultimamente está a ser abandonada tanto polo Estado e peor aínda polos pais que consentimos e damos aos nosos fillos todo o que piden, si, ás veces temos que aprender a dicir “non, isto non” e é que unha criatura de 6 , 7 , 8… anos non pode estar cun móbil ata a tantas da madrugada así non vai render ao día seguinte nos estudos, non sei a solución, pero o problema aí está; casos de acoso, malos tratos e unha infinidade de cousas que só se poderán evitar dunha forma e non é outra que non consentir tanto á nosa mocidade, temos que educala para que poidan saír adiante e o día de mañá poidan chegar a ter un futuro digno. Senón imos ter a maior xeración de “NI-NIS ” da historia deste país.